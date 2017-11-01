Пенсійний вік не підвищився, проте роль страхового стажу для призначення пенсії зросла

У прес-службі Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області повідомили, що зростання пенсійного віку не буде. Однак, зросте роль страхового стажу.



Якщо говорити про теперішній час, то до кінця поточного року реалізувати своє право на пенсію зможуть особи, які досягли загальновстановленого пенсійного віку, маючи 15 років страхового стажу. Але в 2018 році необхідний стаж для призначення пенсії за віком становитиме вже 25 років і він зростатиме щороку на 1 рік, поки в 2028 році не досягне 35 років. При цьому зберігається вік виходу на пенсію для жінок, започаткований реформою 2011 року, при досягненні якого жінки 1961 року народження і старші можуть реалізувати право на пенсію за наявності необхідного страхового стажу до досягнення 60 років. При відсутності необхідного страхового стажу в залежності від часу виходу на пенсію, особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки за наявності певного страхового стажу (від 15 до 35 років).



У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, зазначеного вище страхового стажу, громадяни матимуть право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. Крім того, починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності у особи 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначатиметься незалежно від віку.



Слід зауважити, що в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року особи, які досягли пенсійного віку та не набули необхідного страхового стажу, при наявності у них не менше 15 років страхового стажу, матимуть змогу призначити тимчасову державну соціальну допомогу. Така допомога призначатиметься органами соціального захисту населення з урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачуватиметься до досягнення віку, з якого особа набуває право на призначення пенсії.



