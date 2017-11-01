Нардеп з Буковини розповів про суми хабарів у Верховній Раді

Народний депутат Михайло Гаврилюк розповів про суми хабарів. Про це він сказав в інтерв'ю "Главком".
"Дивлячись яке питання: може бути там на 1000 доларів, а може й бути до 10-20 тисяч. Але до цього в мене не доходить з ними розмова. Знаєте, чого багато цих шахраїв до мене приходить? Вони думають: молодий, без освіти, без вищої освіти. Ймовірно, він мало що "доганяє". І ми його зможемо обвести довкола пальця і буде все, як нам те потрібно. Трошки грошенят йому підсунемо і буде порядок. Вони не розуміють, що короля славить його свита. Так, може я десь чогось не доганяю. Але біля мене люди, команда, яка підкаже мені, правильно це чи ні", - розповів він.
На запитання журналіста: "Депутатам "Народного фронту" платять "у конвертах"?" Гаврилюк відповів: "Скажіть, куди підійти? Я теж чув такі плітки. Але коли я підходив до наших лідерів і казав: "Друзі, чув, що там десь платять гроші. Я ж нікому нічого поганого не роблю. Дайте і мені щось". Але ніхто мені нічого не дав" (сміється. - Gazeta.ua).
Також Гаврилюк розповів, що робитиме, якщо не буде нардепом.
"Без роботи не сидітиму: можу працювати головою, не обов'язково брати в руки лопату. Я розумію, як читати креслення, плани будівництва. Я з дитинства почав їздити по будовах, ще тоді потрапив до гарних людей - спеціалістів своєї справи. А якщо мені не щаститиме, то я можу взяти мітлу і замітати вулицю. І повірте мені, з мене ніяка корона не впаде, бо її там нема", - сказав він.Михайла Гаврилюка обрали до парламенту на позачергових виборах 2014 року. Є членом фракції "Народний фронт". Під час Революції гідності був козаком Четвертої сотні Самооборони Майдану. Став відомий за скандальним аматорським відео тортур, вчинених силовиками спецпідрозділу "Ягуар".
Джерело: https://gazeta.ua