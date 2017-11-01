Олексій Каспрук скликає позачергову сесію для обрання секретаря міської ради

Чернівецький міський голова видав розпорядження про скликання 23 листопада 43 позачергової сесії Чернівецької міської ради.
На розгляд позачергової сесії вноситься одне питання: Про обрання секретаря Чернівецької міської ради УІІ скликання. Сесія скликається на 10.00 у сесійній залі міської ради.
Проект рішення про обрання секретаря Чернівецької міської ради УІІ скликання оприлюднено на сайті міської ради 28 вересня цього року. За пропозицією 21 депутата на розгляд міської ради вноситься питання про обрання секретарем міської ради Василя Продана.
Міський голова Олексій Каспрук вніс також зміни до розпорядження про скликання 42 позачергової сесії міської ради,на розгляд якої додатково внесено питання про припинення повноважень депутата Чернівецької міської ради УІІ скликання Наталії Якимчук, враховуючи її заяву. 42 позачергова сесія Чернівецької міської ради скликана на 20 листопада на 11.00.