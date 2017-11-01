В медзакладах міста Чернівці розкажуть як обрати сімейного лікаря

Електронна система охорони здоров’я eHealth запрацювала в тестовому режимі. Від сьогодні лікарі первинної ланки зможуть реєструватися в системі та реєструвати декларації своїх пацієнтів. Про це інформує прес-служба міської ради.
Цей етап розвитку eHealth дозволить впровадити перший із кроків реформи фінансування медицини – принцип «гроші ходять за пацієнтом». Цей інструмент стане основою для нової моделі фінансування медичних установ в Україні і першим торкнеться закладів первинної ланки медичного обслуговування. Крім реєстрації лікарів та декларацій пацієнтів, система eHealth уже упродовж цієї осені запропонує лікарям первинної ланки електронний інструмент підтримки програми «Доступні ліки», а пізніше – й інші кроки до створення єдиної електронної медичної картки кожного українця.
Також у майбутньому деперсоніфіковані дані з системи можуть дозволити прогнозувати поширення захворювань та запобігати їм. У майбутньому eHealth дасть можливість кожному легко оперувати та швидко отримувати свою медичну інформацію, а лікарям – правильно ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта. Вже не буде потреби в паперових медичних картах і друкованих довідках, які губляться і забуваються.
Лікарі виписуватимуть електронні рецепти, які не можна буде ні загубити, ні підробити. Система об’єднуватиме всю медичну історію пацієнта і вона буде доступна як пацієнту, так і його лікарям .
Також в рамках медичної реформи запрацює механізм вибору лікаря. Пацієнт обиратиме медика самостійно, зважаючи лише на його професійні якості. Зарплата лікарів залежатиме від кількості зареєстрованих декларацій. Про ці та інші особливості медичної реформи йтиметься на зустрічах з мешканцями міста в медичних установах Чернівців (графік додається).