Страхувальник є відповідальним за правильність та достовірність заповнення звіту з ЄСВ

Фахівці Головного управління ДФС у Чернівецькій області повідомляють, що правила формування та подання Звіту з Єдиного соціального внеску, врегульовано відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 14.04.2015 № 435 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 11.04.2016 № 441), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 р. за № 682/28812. Відповідно до п. 16 розділу II цього Порядку відповідальним за правильність та достовірність заповнення звіту є страхувальник.



З метою недопущення страхувальниками помилок під час заповнення звіту надаємо відповіді на питання, що найчастіше виникають під час заповнення Звіту з ЄСВ:



Якщо нарахований дохід працівника менше мінімальної зарплати, то які додаткові реквізити необхідно заповнювати ?

У такому випадку у звітному місяці виникає потреба нараховувати єдиний внесок з додаткової бази нарахування, щодо працівника в таблиці 6 Звіту з ЄСВ необхідно заповнити два рядки: у першому рядку вказується фактична заробітна плата й нарахування єдиного внеску; у другому рядку вказується вказується додатково код типу нарахувань «13» », а в реквізиті 19 сума додаткової бази нарахування - різниця між фактичною базою нарахування єдиного внеску і розміром мінімальної заробітної плати.

Код типу нарахування «13» застосовується тільки в звітному місяці за звітний період.



У разі донарахування сум до мінімальної заробітної плати за минулий період донарахування відображається з кодом типу нарахування «2». При цьому в таблиці 1 обов’язково потрібно зазначити зміст помилки (наприклад, донарахування сум до мінімальної заробітної плати за ... місяць ... рік).



Як відобразити в Звіті з ЄСВ суми відпускних та лікарняних?

Суми, нараховані за дні щорічної та додаткової відпустки, вносяться до графи «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця) з відображенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки цього місяця, з кодом типу нарахування «10». Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках з кодом типу нарахувань «10».

«Перехідні» лікарняні та декретні відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованої особи, визначених у додатку 2 до Порядку.



Які відомості не зазначаються у звітному місяці?

Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця не можна зазначати у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за винятком відпустки, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду.



Коли ставити ознаку «Неповнийробочий час»?

Ознака «Неповний робочий час» (Реквізит 24 «Ознака неповного робочого часу» таблиці 6 Звіту з ЄСВ) проставляється у разі, якщо особа працює: неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на обумовлену кількість годин);неповний робочий тиждень (зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень);у разі поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).



Яким чином у таблиці б Звіту з слід відобразити суму компенсації за невикористану відпустку, яку виплачують працівникові під час звільнення?

Суму компенсації за невикористану відпустку потрібно відображати в одному рядку із зарплатою, нарахованою за місяць звільнення, тобто без виділення цієї суми окремим рядком.



Також необхідно звернути увагу:

Реквізит 15 таблиці 6 додатку 4 Звіту з ЄСВ «Кількість днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом календарного звітного місяця» заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності). Реквізит 15 не може зазначатися у звітному місяці за майбутні звітні періоди.



Реквізит 19 «Ознака наявності трудової книжки», Реквізит 20 '“«Ознака наявності спец стажу» та Реквізит 24 «Ознака неповного робочого часу» в усіх рядках по одній застрахованій особі заповнюється однаково.



У фіскальному відомстві нагадують, що 20 листопада термін подання звіту по єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників.