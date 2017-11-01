Що, Де, Коли

13 листопада (в понеділок)в Конференц-залі Українського народного Дому (м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» проводить круглий стіл на тему:«Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?»

13 листопада о 11.30 за адресою вул. Небесної Сотні, 20, ІІ поверх, актовий зал (приміщення РУТИ).

Відбудеться «EDUCATION-BUKSTARTUP» .Захід організовує Сluster bit за підтримки Чернівецької міської ради.

в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: "Галузь сільського господарства Буковини як важливий сектор економіки".

у приміщенні Чернівецької міської ради (Центральна площа, 1) відбудеться міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського».

Реєстрація учасників о 9.30.

скликається 42 позачергова сесія Чернівецької міської ради.