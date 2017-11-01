Платники екологічного податку, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, упродовж десяти місяців цього року на оздоровлення навколишнього середовища перерахували 1481,6 тис. грн., що на 78,6 тис. грн. більше, ніж торік. Про це інформує сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Згідно з розподілом коштів на відновлення довкілля місцеві скарбниці отримали 1185,3 тис. грн. від сплати екологічного податку, що є вагомим джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів. Натомість, державний бюджет отримав – 296,3 тис. грн.
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 року N 1791-VIII, з 1 січня 2017 року збільшено порівняно з діючими у 2016 році на 12 відсотків ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти, за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензійний строк.
Нагадаємо, що частина збору екологічного податку є джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів.