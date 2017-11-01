До “Єдиного вікна подання електронної звітності” внесено зміни!

На офіційному веб - порталі ДФС України оприлюднено доповнення до спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до “Єдиного вікна подання електронної звітності” до версії 1.25.24.0 (станом на 30.10.2017).
Цей комплект програмного забезпечення включає в себе зміни та доповнення з 23.08.2016 по 30.10.2017 включно (містить доповнення, починаючи з версії 1.25.0.0).
При цьому всі персональні довідники та налаштування користувача залишаються незмінними.
Перелік змін та доповнень (версія 1.25.24.0) (станом на 30.10.2017)
Нові версії документів:
◄ згідно із Законом України від 16.07.2015 №643-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість” проведено зміну версії для створення комфортних умов для платників податків:
- F/J 1301903 - Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ;
- F/J 1401903 - Витяг в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ;
◄згідно із наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 №651 “Про затвердження Порядку надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного страхування”:
- J/F 1303801 - Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників (форма №1-ЗРС);
- J/F 1403801 - Довідка з реєстру страхувальників (форма №1-ДРС);
- J1438101 - Витяг з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу) (форма №1-ВРС);
- F1438201 - Витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи -підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) (форма №2-ВРС);
- F1438301 - Витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) (форма №3-ВРС).
Електронні документи розміщено на офіційному веб - порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ