Пам’ятка для роботодавців щодо правової відповідальності за використання незадекларованої праці

Управління Держпраці у Чернівецькій області роз’яснює :



задекларована праця - оплачувана діяльність на основі трудового договору, який забезпечує соціальні гарантії та права працівників.

Незадекларована праця - оплачувана діяльність (робота), яка офіційно не оформлена, або не повністю оформлена відповідно до чинного законодавства.

Використання незадекларованої праці є грубим порушенням трудового законодавства і тягне за собою сувору відповідальність перед Законом.



Роботодавець використовує незадекларовану працю, якщо:

він не оформив із працівником трудовий договір і не повідомив про його найм до органів Державної фіскальної служби;

якщо офіційно виплачує лише частину заробітної плати, а решту у так званих конвертах;

якщо укладено цивільно-правову угоду або договір із працівником, який фактично виконує певні трудові функції за посадою на постійному робочому місці і отримує за це винагороду на постійній основі;

якщо роботодавець здійснює діяльність без реєстрації як юридична, або фізична особа - підприємець і при цьому наймає на роботу працівників.



Всі вищенаведені пункти є грубим порушенням чинного законодавства про працю, а саме:

здійснення фактичного допуску до роботи працівників без укладання з ним трудового договору (контракту);

виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування та податків;

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

підміна трудових відносин цивільними - використання праця працівника без укладання з ним трудового договору (контракту).



Варто пам’ятати!

Дані порушення статті 265 Кодексу законів про працю передбачають накладення на роботодавців штрафних санкцій у розмірі 30 мінімальних заробітних плат (96 тисяч гривень) за кожного нелегально працюючого працівника.



Якщо роботодавець, як суб’єкт господарювання, провадить господарську діяльність без державної реєстрації, то це є порушенням статті 164 Кодексу України про адміністративні порушення, за яке передбачено штраф у розмірі 1000-2000 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян ( 17 000 – 34 000 гривень).



Управління Держпраці у Чернівецькій області наголошує на відповідальності роботодавців перед Законом за недопущення інспекторів Держпраці до перевірки з питань використання нелегальної зайнятості: за такі дії передбачена штрафна санкція у розмірі ста мінімальних заробітних плат – 320 тисяч гривень.

За створення перешкод або недопущення до перевірки інспектора з питань дотримання норм трудового законодавства роботодавцям загрожує штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат - 9 600 гривень.













