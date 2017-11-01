Чернівецька область: впродовж вихідних днів сталося 7 пожеж

11 листопада у місті Чернівці на вул. І. Підкови горів житловий будинок. За попередньою інформацією, пожежа сталася внаслідок короткого замкнення електромережі на мансардному поверсі будинку. Полум’я поширилося на домашні речі та перекинулося на дерев’яне перекриття. Помітивши вогонь, місцеві мешканці та зателефонували на лінію 101. На місце події прибули вогнеборці державної пожежно-рятувальної частини № 3 та ліквідували пожежу. У результаті полум’я знищило побутові речі, частково стіни та перекриття будівлі.
Також, за попередньою інформацією, через коротке замкнення електромережі 12 листопада сталася пожежа у житловому будинку у селі Кам’яна Сторожинецького району. Вогонь поширився перекриттям на горище будинку і охопив площу 40 кв.м. Черговий караул державної пожежно-рятувальної частини № 12 з міста Сторожинець та місцева пожежна охорона села Михальча ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття, не допустивши подальшого поширення вогню. Таким чином, вогнеборці врятували житловий будинок. Внаслідок пожежі було знищено покрівлю та перекриття, господарські речі, що знаходились на горищі.
Загалом впродовж вихідних днів у області сталося ще 5 пожеж, які мали місце у Сокирянському, Кіцманському, Сторожинецькому районах і місті Чернівці. Завдяки діям вогнеборців під час цих пожеж від полум’я врятовано 5 будівель - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.