Чернівецька митниця виконала річний показник планових надходжень

До кінця фінансового року залишилося понад 1,5 місяці, однак Чернівецька митниця ДФС уже забезпечила виконання індикативних показників, доведених Міністерством фінансів України. Станом на 13 листопада надходження до Державного бюджету України становлять 2 259 827, 3 тис.грн., що складає 100, 8% планового річного показника.
Упродовж 2017 року плановий показник кілька разів змінювався й зріс на 81 460, 2 тис. грн. Про це інформує прес-центр Чернівецької митниці.
«Рівень ефективності роботи Чернівецької митниці ДФС досить високий, – коментує начальник митниці Микола Салагор. – Ми робимо все, що залежить саме від нас, аби наповнювати бюджет й, відповідно, обласний спецфонд, кошти якого мають використовуватися для ремонту буковинських доріг. Відрахування до цього спецфонду обчислюються мільйонами гривень. Вважаю недоречним порівняння роботи нашої та колег із Тернопільської митниці, адже за 10 місяців поточного року ми перевиконали план на 327 млн.грн., а Тернопільська митниця – на 177 млн. грн.».