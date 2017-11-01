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Новини
14:48
13 листопада

Пенсійний вік не підвищився, проте роль страхового стажу для призначення пенсії зросла

13:02
13 листопада

Чернівецький міський відділ та ДПРЗ-1 Управління ДСНС України у Чернівецькій області ПОВІДОМЛЯЄ!

12:01
13 листопада

Страхувальник є відповідальним за правильність та достовірність заповнення звіту з ЄСВ

12:00
13 листопада

Консультують фахівці ДФС Буковини

11:45
13 листопада

Реєстраційний номер на дитину може отримати один із батьків

11:41
13 листопада

На оздоровлення довкілля чернівецькі платники сплатили 1,5 млн. грн.

11:38
13 листопада

Індекс інфляції у жовтні 2017 року

11:36
13 листопада

Чернівецькому бізнесу повернули майже 110 мільйонів ПДВ

11:35
13 листопада

До “Єдиного вікна подання електронної звітності” внесено зміни!

11:34
13 листопада

Пам’ятка для роботодавців щодо правової відповідальності за використання незадекларованої праці

11:33
13 листопада

Чернівецька область: впродовж вихідних днів сталося 7 пожеж

11:31
13 листопада

Чернівецька митниця виконала річний показник планових надходжень

11:28
13 листопада

Прийнято Закон, що визначає державну політику в сфері житлово-комунальних послуг

11:06
13 листопада

Хто підтримує сталий розвиток громад у Чернівецькій області?

10:47
13 листопада

Внесені зміни до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій

15:29
10 листопада

Поліція Буковини розшукує вбивцю жителя Хотинського району

15:17
10 листопада

На Кельменеччині поліцейські спіймали крадія

14:50
10 листопада

Допомагаючи сину – пенсіонер збагатив кишеню зловмисника

14:33
10 листопада

Чернівчанин незаконно отримав у користування 2 земельні ділянки

13:06
10 листопада

Як розраховується нова пенсія?

12:36
10 листопада

Чи справді у Чернівцях викрадають дітей?

12:30
10 листопада

Працівник відділення ПАТ «Чернівцігаз» вимагав від громадян хабар за нарахування меншої суми збитків

12:17
10 листопада

Підтримай наших!

12:08
10 листопада

Керівництвом прокуратури Чернівецької області будуть проведені виїзні прийоми громадян за місцем проживання

08:21
10 листопада

У ЧНУ провели психологічний тренінг

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).

Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
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Що, Де, Коли
13 листопада в 11: 00
13 листопада (в понеділок)в Конференц-залі Українського народного Дому (м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» проводить круглий стіл на тему:«Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?»
13 листопада о 11.30
13 листопада о 11.30 за адресою вул. Небесної Сотні, 20, ІІ поверх, актовий зал (приміщення РУТИ).
Відбудеться «EDUCATION-BUKSTARTUP».Захід організовує Сluster bit за підтримки Чернівецької міської ради.
13 листопада о 15.00
в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
14 листопада о 10.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: "Галузь сільського господарства Буковини як важливий сектор економіки".
15 листопада о 10.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (Центральна площа, 1) відбудеться міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського».
Реєстрація учасників о 9.30.
20 листопада о 11.00
скликається 42 позачергова сесія Чернівецької міської ради.
23 листопада о 10.00
у сесійній залі міської ради скликається 43 позачергова сесія Чернівецької міської ради.
На розгляд позачергової сесії вноситься одне питання: Про обрання секретаря Чернівецької міської ради УІІ скликання.


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Прийнято Закон, що визначає державну політику в сфері житлово-комунальних послуг

Сьогодні, 11:28 / Коментарів: 0
Верховна Рада прийняла Закон «Про житлово-комунальні послуги» (далі - Закон).

Згідно з Законом, «житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг».

Предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають у процесі надання споживачам послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та поводження з побутовими відходами, а також відносини, що виникають в процесі надання послуг з постачання та розподілу електричної енергії і природного газу споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках.

Згідно з Законом, «не є предметом регулювання цього Закону відносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку при забезпеченні потреб співвласників шляхом самозабезпечення відповідно до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Норми цього Закону застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених законами, що регулюють відносини у сферах постачання та розподілу електричної енергії і природного газу, постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Закон визначає державну політику в сфері житлово-комунальних послуг, повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг, перелік житлово-комунальних послуг, учасників правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг, виконавців комунальних послуг, права і обов’язки споживачів та виконавців комунальних послуг та управителів, порядок оплати житлово-комунальних послуг, встановлює ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги, порядок надання житлово-комунальних послуг, тощо.

Закон передбачає, що інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності здійснюється виконавцями відповідних послуг в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.

Законом передбачена відповідальність за неналежне виконання договору та визначено порядок оформлення претензій споживачів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, крім пункту 7 частини першої статті 7, пункту 10 частини другої та пункту 2 частини четвертої статті 7; частини третьої статті 11; абзаців першого та другого частини п’ятої статті 18; частини першої статті 26, які вводяться в дію з 1 січня 2019 року.

Закон прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та техніко-юридичними правками.

Інформує Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
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