Прийнято Закон, що визначає державну політику в сфері житлово-комунальних послуг

Верховна Рада прийняла Закон «Про житлово-комунальні послуги» (далі - Закон).



Згідно з Законом, «житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг».



Предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають у процесі надання споживачам послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та поводження з побутовими відходами, а також відносини, що виникають в процесі надання послуг з постачання та розподілу електричної енергії і природного газу споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках.



Згідно з Законом, «не є предметом регулювання цього Закону відносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку при забезпеченні потреб співвласників шляхом самозабезпечення відповідно до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».



Норми цього Закону застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених законами, що регулюють відносини у сферах постачання та розподілу електричної енергії і природного газу, постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.



Закон визначає державну політику в сфері житлово-комунальних послуг, повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг, перелік житлово-комунальних послуг, учасників правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг, виконавців комунальних послуг, права і обов’язки споживачів та виконавців комунальних послуг та управителів, порядок оплати житлово-комунальних послуг, встановлює ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги, порядок надання житлово-комунальних послуг, тощо.



Закон передбачає, що інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності здійснюється виконавцями відповідних послуг в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.



Законом передбачена відповідальність за неналежне виконання договору та визначено порядок оформлення претензій споживачів.



Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, крім пункту 7 частини першої статті 7, пункту 10 частини другої та пункту 2 частини четвертої статті 7; частини третьої статті 11; абзаців першого та другого частини п’ятої статті 18; частини першої статті 26, які вводяться в дію з 1 січня 2019 року.



Закон прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та техніко-юридичними правками.



Інформує Людмила ПИЛИПІВ

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

