Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).
Ігор БУРКУТ, політолог:
"НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.
13 листопада (в понеділок)в Конференц-залі Українського народного Дому (м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» проводить круглий стіл на тему:«Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?»
13 листопада о 11.30 за адресою вул. Небесної Сотні, 20, ІІ поверх, актовий зал (приміщення РУТИ). Відбудеться«EDUCATION-BUKSTARTUP».Захід організовує Сluster bit за підтримки Чернівецької міської ради.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: "Галузь сільського господарства Буковини як важливий сектор економіки".
у сесійній залі міської ради скликається 43 позачергова сесія Чернівецької міської ради. На розгляд позачергової сесії вноситься одне питання: Про обрання секретаря Чернівецької міської ради УІІ скликання.
Неділя, 12.11.17: - Правду треба побачити на власні очі, - Ірина Гордієвич, яка вже три роки на передовій. - На Соборній площі активісти влаштували безкоштовні майстер-клас із парапланеризму. - Буковинці відзначили День української мови та писемності. - У галереї на Штейнбарга до дня народження відомого митця Вєліміра Хлєбнікова організували лекцію. - Найменші чернівчани розповіли, чому їм зима подобається більше, ніж літо.