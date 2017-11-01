У Хотинському районі місцевий житель потрапив під колеса іномарки

Для з’ясування всіх обставин даної трагічної автопригоди слідчими призначено низку експертиз.
10 листопада ввечері у селі Недобоївці 24-річний водій, керуючи автомобілем марки «Фіат Добло» на іноземній реєстрації допустив наїзд на пішохода.
Внаслідок ДТП 50-річний місцевий житель помер одразу на місці події. Про це інформує відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Медичне освідчення показало, що водій автомобіля був тверезий.
За фактом ДТП відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статі 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Поліцейські закликають всіх учасників дорожнього руху бути максимально обережними у темну пору доби та звертати увагу на погодні умови. Пам’ятайте, порушення правил дорожнього руху становить загрозу не тільки для вашого власного життя, але й для життя оточуючих.