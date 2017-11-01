У Чернівцях відбулась зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем

У Соборі Успіня Пресвятої Богородиці з нагоди створення Чернівецької єпархії УГКЦ та першого візиту на Буковину Патріарха Святослава відбулась зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем та парохом громади Собору Успіня Пресвятої Богородиці у Чернівцях отцем Валерієм Сиротюком, Тарас Лазарук - модератор.
Журналісти піднімали різні питання в тому числі про пам’ятник Пієти та міжконфесійні відносини також про саму інтронізації єпископа Йосафата яка відбудеться 18 листопада та багато іншого. На цю подію Буковина чикала 204 роки.
На новому гербі молодої єпархії девіз під котрим планує душепастирювати та провадити вірян владика Йосафат написані такі слова «Боже, нам єдність подай» я думаю це дуже влучні слова для нашого сьогодення.
Наразі владика Йосафат (Мощич) – наймолодший серед єпископів УГКЦ йому 41 рік.
Варто нагадати 2 вересня 2017 року, у Ватикані було повідомлено про те, що Святіший Отець ознайомлений з рішенням Синоду Єпископів УГКЦ про створення Чернівецької єпархії.Біографічна довідка:
Йосафат (Мощич) народився 16.09.1976 року в смт. Старий Розділ, Миколаївського р-ну, Львівської області. Батьки: Дмитро (18.07.1949 р.н.) та Зиновія (11.11.1951 р.н.).
З 1982 по 1993 рік здобував освіту в Роздільській середній школі. У 1994-1999 роках навчався в семінарії Івано-Франківського Теологічно-Катехитичного Духовного Інституту.
14.08.1999 року склав перші дочасні обіти в Місійному Згромадженні св. ап. Андрія.
15.09.2002 року склав вічні обіти в Місійному Згромадженні св. ап. Андрія.
13.12.1998 року в м. Івано-Франківську, в монастирі сестер василіянок, прийняв дияконські свячення з рук преосвященного Кир Софрона Мудрого, ЧСВВ єпарха Івано-Франківського.
26.09.1999 року в м. Івано-Франківську, в катедральному Соборі Воскресіння Христового, прийняв священичі свячення з рук преосвященного Кир Софрона Мудрого, ЧСВВ, єпарха Івано-Франківського.
У 2000-2002 роках здобував ліцензіатський ступінь в Академії Альфонсіана (Латеранський університет, факультет моральної теології) в Римі.
У 2003 році проходив курси для виховників (маґістрів) новіціяту і покликань до богопосвяченого життя при Салезіянському університеті в Римі.
21.10.2003 року призначений настоятелем Місійного Згромадження св. ап. Андрія (єпархіального права) преосвященним Кир Софроном Мудрим, ЧСВВ, єпархом Івано-Франківським (Декрет № 23, від 21.10.2003). 22.09.2006 року на генеральній виборчій капітулі обраний генеральним Настоятелем Місійного Згромадження св. ап. Андрія та потверджений преосвященним Кир Володимиром Війтишиним, єпархом Івано-Франківським.
16.11.2010 року іменований Головою місійної-євангелізаційного відділу Івано-Франківської єпархії терміном на 5 років (Декрет № 565, від 16.11.2010).
08.02.2011 року іменований референтом у справах мігрантів та імміграції Івано-Франківської єпархії терміном на 3 роки (Декрет № 37, від 8.02.2011).
17.02.2011 року іменований Духівником єпархіального відпустового місця в с. Крилос (галицького протопресвітеріату) Івано-Франківської єпархії (Декрет № 56, від 17.02.2011).
5.05.2011 року іменований Синкелом у справах мирянських рухів Івано-Франківської єпархії терміном на 5 років (Декрет № 173, від 5.05.2011).
5.05.2011 року іменований Координатором надзвичайного та делегованого служіння у справах екзорцизму та молитов особливого призначення Івано-Франківської єпархії терміном на 3 роки (Декрет № 174, від 5.05.2011).
У 2009-2014 роках організував та здійснив понад 80 місій та реколекцій в семи єпархіях УГКЦ для вірних та духовенства.
У 2009-2014 роках провів 20 курсів євангелізації за методологією Школи євангелізації св. Андрія в семи єпархіях УГКЦ для вірних та духовенства.
Степан Карачко