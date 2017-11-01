У Чернівцях відбулась зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем

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Новини
14:48
13 листопада

Пенсійний вік не підвищився, проте роль страхового стажу для призначення пенсії зросла

13:02
13 листопада

Чернівецький міський відділ та ДПРЗ-1 Управління ДСНС України у Чернівецькій області ПОВІДОМЛЯЄ!

12:01
13 листопада

Страхувальник є відповідальним за правильність та достовірність заповнення звіту з ЄСВ

12:00
13 листопада

Консультують фахівці ДФС Буковини

11:45
13 листопада

Реєстраційний номер на дитину може отримати один із батьків

11:41
13 листопада

На оздоровлення довкілля чернівецькі платники сплатили 1,5 млн. грн.

11:38
13 листопада

Індекс інфляції у жовтні 2017 року

11:36
13 листопада

Чернівецькому бізнесу повернули майже 110 мільйонів ПДВ

11:35
13 листопада

До “Єдиного вікна подання електронної звітності” внесено зміни!

11:34
13 листопада

Пам’ятка для роботодавців щодо правової відповідальності за використання незадекларованої праці

11:33
13 листопада

Чернівецька область: впродовж вихідних днів сталося 7 пожеж

11:31
13 листопада

Чернівецька митниця виконала річний показник планових надходжень

11:28
13 листопада

Прийнято Закон, що визначає державну політику в сфері житлово-комунальних послуг

11:06
13 листопада

Хто підтримує сталий розвиток громад у Чернівецькій області?

10:47
13 листопада

Внесені зміни до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій

15:29
10 листопада

Поліція Буковини розшукує вбивцю жителя Хотинського району

15:17
10 листопада

На Кельменеччині поліцейські спіймали крадія

14:50
10 листопада

Допомагаючи сину – пенсіонер збагатив кишеню зловмисника

14:33
10 листопада

Чернівчанин незаконно отримав у користування 2 земельні ділянки

13:06
10 листопада

Як розраховується нова пенсія?

12:36
10 листопада

Чи справді у Чернівцях викрадають дітей?

12:30
10 листопада

Працівник відділення ПАТ «Чернівцігаз» вимагав від громадян хабар за нарахування меншої суми збитків

12:17
10 листопада

Підтримай наших!

12:08
10 листопада

Керівництвом прокуратури Чернівецької області будуть проведені виїзні прийоми громадян за місцем проживання

08:21
10 листопада

У ЧНУ провели психологічний тренінг

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).

Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
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Що, Де, Коли
13 листопада в 11: 00
13 листопада (в понеділок)в Конференц-залі Українського народного Дому (м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» проводить круглий стіл на тему:«Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?»
13 листопада о 11.30
13 листопада о 11.30 за адресою вул. Небесної Сотні, 20, ІІ поверх, актовий зал (приміщення РУТИ).
Відбудеться «EDUCATION-BUKSTARTUP».Захід організовує Сluster bit за підтримки Чернівецької міської ради.
13 листопада о 15.00
в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
14 листопада о 10.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: "Галузь сільського господарства Буковини як важливий сектор економіки".
15 листопада о 10.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (Центральна площа, 1) відбудеться міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського».
Реєстрація учасників о 9.30.
20 листопада о 11.00
скликається 42 позачергова сесія Чернівецької міської ради.
23 листопада о 10.00
у сесійній залі міської ради скликається 43 позачергова сесія Чернівецької міської ради.
На розгляд позачергової сесії вноситься одне питання: Про обрання секретаря Чернівецької міської ради УІІ скликання.


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У Чернівцях відбулась зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем

Сьогодні, 11:19 / Коментарів: 0
У Соборі Успіня Пресвятої Богородиці з нагоди створення Чернівецької єпархії УГКЦ та першого візиту на Буковину Патріарха Святослава відбулась зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем та парохом громади Собору Успіня Пресвятої Богородиці у Чернівцях отцем Валерієм Сиротюком, Тарас Лазарук - модератор.


Журналісти піднімали різні питання в тому числі про пам’ятник Пієти та міжконфесійні відносини також про саму інтронізації єпископа Йосафата яка відбудеться 18 листопада та багато іншого. На цю подію Буковина чикала 204 роки.

На новому гербі молодої єпархії девіз під котрим планує душепастирювати та провадити вірян владика Йосафат написані такі слова «Боже, нам єдність подай» я думаю це дуже влучні слова для нашого сьогодення.

У Чернівцях відбулась зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом МощичемНаразі владика Йосафат (Мощич) – наймолодший серед єпископів УГКЦ йому 41 рік.

Варто нагадати 2 вересня 2017 року, у Ватикані було повідомлено про те, що Святіший Отець ознайомлений з рішенням Синоду Єпископів УГКЦ про створення Чернівецької єпархії.

Біографічна довідка:
Йосафат (Мощич) народився 16.09.1976 року в смт. Старий Розділ, Миколаївського р-ну, Львівської області. Батьки: Дмитро (18.07.1949 р.н.) та Зиновія (11.11.1951 р.н.).
З 1982 по 1993 рік здобував освіту в Роздільській середній школі. У 1994-1999 роках навчався в семінарії Івано-Франківського Теологічно-Катехитичного Духовного Інституту.
14.08.1999 року склав перші дочасні обіти в Місійному Згромадженні св. ап. Андрія.
15.09.2002 року склав вічні обіти в Місійному Згромадженні св. ап. Андрія.
13.12.1998 року в м. Івано-Франківську, в монастирі сестер василіянок, прийняв дияконські свячення з рук преосвященного Кир Софрона Мудрого, ЧСВВ єпарха Івано-Франківського.
26.09.1999 року в м. Івано-Франківську, в катедральному Соборі Воскресіння Христового, прийняв священичі свячення з рук преосвященного Кир Софрона Мудрого, ЧСВВ, єпарха Івано-Франківського.
У 2000-2002 роках здобував ліцензіатський ступінь в Академії Альфонсіана (Латеранський університет, факультет моральної теології) в Римі.
У 2003 році проходив курси для виховників (маґістрів) новіціяту і покликань до богопосвяченого життя при Салезіянському університеті в Римі.
21.10.2003 року призначений настоятелем Місійного Згромадження св. ап. Андрія (єпархіального права) преосвященним Кир Софроном Мудрим, ЧСВВ, єпархом Івано-Франківським (Декрет № 23, від 21.10.2003). 22.09.2006 року на генеральній виборчій капітулі обраний генеральним Настоятелем Місійного Згромадження св. ап. Андрія та потверджений преосвященним Кир Володимиром Війтишиним, єпархом Івано-Франківським.
16.11.2010 року іменований Головою місійної-євангелізаційного відділу Івано-Франківської єпархії терміном на 5 років (Декрет № 565, від 16.11.2010).
08.02.2011 року іменований референтом у справах мігрантів та імміграції Івано-Франківської єпархії терміном на 3 роки (Декрет № 37, від 8.02.2011).
17.02.2011 року іменований Духівником єпархіального відпустового місця в с. Крилос (галицького протопресвітеріату) Івано-Франківської єпархії (Декрет № 56, від 17.02.2011).
5.05.2011 року іменований Синкелом у справах мирянських рухів Івано-Франківської єпархії терміном на 5 років (Декрет № 173, від 5.05.2011).
5.05.2011 року іменований Координатором надзвичайного та делегованого служіння у справах екзорцизму та молитов особливого призначення Івано-Франківської єпархії терміном на 3 роки (Декрет № 174, від 5.05.2011).
У 2009-2014 роках організував та здійснив понад 80 місій та реколекцій в семи єпархіях УГКЦ для вірних та духовенства.
У 2009-2014 роках провів 20 курсів євангелізації за методологією Школи євангелізації св. Андрія в семи єпархіях УГКЦ для вірних та духовенства.
Степан Карачко
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