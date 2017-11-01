Хто підтримує сталий розвиток громад у Чернівецькій області?

9-10 листопада у Чернівцях на базі економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулася науково-практична конференція «Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки»,
учасниками якої стали науковці та викладачі в галузі економіки, представники органів державної влади та громадянського суспільства, студенти.
В рамках першого дня конференції обговорено проблеми та перспективи забезпечення сталого розвитку місцевих громад, а також роль науковців та економічної совіти в реалізації механізмів ефективного господарювання в регіоні. Зокрема, звучали доповіді, які розкрили концепцію сталого розвитку в економічній науці та освіті, обговорено виклики та досягнення децентралізації у Чернівецькій області, а також проблеми та перспективи бюджетної децентралізації в Україні. Окрему увагу приділено інструментам розвитку сільських територій – сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, які успішно діють на теренах нашого регіону.
В рамках другого робочого дня конференції відбулася навчальна поїздка до Путильського та Вижницького районів з метою ознайомлення зі станом соціально-економічного розвитку районів та місцем проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у сприянні сталому розвитку місцевих громад.Конференція відбулась за підтримки та участі представників Чернівецького обласного ресурсного центру громад у рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансувався Європейським Союзом та співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні.Основна мета ПРООН
– підтримати Україну на шляху сталого людського розвитку, спрямованого на досягнення заможної, демократичної та сильної держави, в якій ніхто не залишається осторонь і враховується думка кожного і кожної.
Вже 10 років проект МРГ підтримує сталий місцевий розвиток в Україні
. За цей час вони охопили понад 80% території країни і підтримали місцеві громади у впровадженні їх ініціатив. Створюючи такі умови, за яких місцеві жителі стають активними громадянами, проект ПРООН та ЄС поширює сталий місцевий, соціально-економічний розвиток в Україні, а навчені громади забезпечують довготривалий ефект від реалізації проекту. ЄС/ПРООН вчить громадян та представників влади повірити у власні сили, та спільно вирішувати проблеми.