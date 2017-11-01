Внесені зміни до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій

Президент України Петро Пороше
нко підписав закон України №2150-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій», повідомляє прес-служба глави держави.
Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада прийняла пенсійну реформу
. У зв'язку з цим депутати внесли зміни до Бюджетного кодексу України.
Цей законопроект уточнює положення щодо витрат державного бюджету України, а також покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. Зокрема, документ передбачає розширення зобов'язань місцевих бюджетів за видатками для програм соцзахисту.
Документ набирає чинності одночасно із Законом України також від 03 жовтня 2017 року №2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».
Зазначимо, що закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" був опублікований в "Голосі України" 10 жовтня, документ набув чинності 11 жовтня.