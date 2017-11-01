У Чернівцях помер відомий телеведучий Василь Селезінка

У Чернівцях сьогодні на 85-му році життя відійшов у вічність відомий телеведучий, журналіст і режисер Василь Селезінка.
Про це на своїй ФБ-сторінці повідомила журналістка Антоніна Фантух, пише molbuk.ua
Вона зазначила, що прощання з Василем Селезінкою розпочнеться 13 листопада о 13.30 у Чернівцях на вулиці Якоба фон Петровича, 13 (колишня Ломоносова).
Відомий актор, письменник, журналіст, театральний і телевізійний режисер Василь Михайлович Селезінка народився 14 жовтня 1933 в селі Іспас Горішній, Коломийського району Івано-Франківської області.
Член Спілки журналістів України (1973), Заслужений діяч мистецтв України (2005).
Закінчив з відзнакою акторський факультет Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого (1956), журналістський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1967) та режисерські курси в Ленінграді (1968) і в Києві (1973).
Сім років працював актором в Рівненському обласному театрі, потім головним режисером Чернівецької обласної студії телебачення. Автор, або співавтор і режисер, призначених для передачі по республіканському (УТ), союзному (ЦТ) та Інтербаченню, зокрема передач культурно-мистецького спрямування "Сяйво". Автор, режисер та ведучий циклу передач (всього було 139 передач) "Місто моєї любові", в яких передавав глядачам архітектурну і пейзажну красу "маленького Парижа" (Чернівців).
Був художнім керівником Чернівецького українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської.
Є автором близько 1000 друкованих статей, рецензій, драматичних і прозових творів.