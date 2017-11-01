На Кельменеччині поліцейські спіймали крадія

Побачивши барсетку в автомобілі, зловмисник викрав її. За скоєне йому загрожує кримінальна відповідальність.
До Кельменецького відділу поліції звернувся 22-річний житель села Вовчинець. Правоохоронцям хлопець повідомив, що в селі Мошанець з його автомобіля викрали барсетку, в якій знаходилися мобільний телефон та інше особисте майно.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що потерпілий на власному автомобілі приїхав на річку Дністер рибалити. В подальшому заявник не зачинивши автомобіль, пішов ловити рибу. Скориставшись тим, що власника автівки не було поруч, порушник вчинив крадіжку.
Відразу поліцейські розпочали пошуки крадія. В ході проведення розшукових заходів та злагодженій роботі, оперативникам вдалося встановити та спіймати зловмисника. Ним виявився 34-річний уродженець сусідньої країни, котрий тимчасово проживає на Буковині. Слідчі вилучили у крадія викрадену ним барсетку з усіма речами та повернули її власнику.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України
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Вирішується питання щодо оголошення порушнику підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.