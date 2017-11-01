Допомагаючи сину – пенсіонер збагатив кишеню зловмисника

Поліцейські закликають громадян перевіряти будь-яку отриману інформацію, аби не потрапити до пастки шахраїв.
8 листопада до поліції звернувся 78-річний чернівчанин та повідомив про факт телефонного шахрайства. Заявнику на мобільний зателефонувала невідома особа та повідомила, що його син скоїв серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Пояснивши безвихідь ситуації та покарання, яке чекає на винуватця автопригоди, незнайомець запропонував батькові вирішити це питання іншим шляхом.Вислухавши всі вказівки зловмисника, чоловік одразу перерахував грошові кошти у сумі майже 12 тисяч гривень на продиктований номер телефону.Невдовзі виявилось, що сину заявника за дорожньо-транспортну пригоду нічого не відомо і дана інформація – є цілковитою брехнею.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.