Чернівчанин незаконно отримав у користування 2 земельні ділянки

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію Чернівецької місцевої прокуратури та залишив в силі рішення суду першої інстанції про визнання незаконним рішення сесії Чернівецької міської ради, визнання недійсними договорів оренди землі, укладених між міською радою та жителем м. Чернівці.
Встановлено, що у квітні 2014 року Чернівецька міська рада своїм рішенням, в межах норми Закону надала громадянину в оренду земельну ділянку по вул. Вашківській у м. Чернівці площею 0,1000 га для обслуговування житлового будинку, який належить чоловіку на праві приватної власності.
У травні 2014 року та грудні 2015 року Чернівецька міська рада додатково, безкоштовно та поза конкурсом надала у користування цьому ж громадянину ще дві земельні ділянки за різними кадастровими номерами площею 0,1818 га та 0,0539 га вартістю понад 700 тис. грн. для обслуговування цього ж житлового будинку. Підставою для прийняття вказаних рішень був один і той самий договір дарування житлового будинку, відповідно до якого була виділена та в подальшому приватизована земельна ділянка площею 0,1000 га у квітні 2014 року.
Прокуратура вважає, що вказані рішення були прийняті незаконно та відстояла свою позицію в судах першої та апеляційної інстанцій.