Чернівчанин незаконно отримав у користування 2 земельні ділянки

Що, Де, Коли

в конферанс-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців України» проводить прес-конференцію на тему: «Три роки Верховної Ради: як працювали народні депутати». Спікер: Олексій Кошель - генеральний директор ВГО КВУ.

вул. Руська 28 (Собор Успення Пресвятої Богородиці) з нагоди створення Чернівецької єпархії УГКЦ та першого візиту на Буковину Патріарха Святослава відбудеться зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем та парохом громади Собору Успення Пресвятої Богородиці у Чернівцях отцем Валерієм Сиротюком.



ЯК НАРАХОВУЄТЬСЯ "НОВА" ПЕНСІЯ? За поясненнями звернулися до Міністра юстиції України Павла Петренка. ЯК НАРАХОВУЄТЬСЯ "НОВА" ПЕНСІЯ? За поясненнями звернулися до Міністра юстиції України Павла Петренка.

13 листопада (в понеділок)в Конференц-залі Українського народного Дому (м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» проводить круглий стіл на тему:«Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?»

13 листопада о 11.30 за адресою вул. Небесної Сотні, 20, ІІ поверх, актовий зал (приміщення РУТИ).

Відбудеться «EDUCATION-BUKSTARTUP» .Захід організовує Сluster bit за підтримки Чернівецької міської ради.