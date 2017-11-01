Чи справді у Чернівцях викрадають дітей?

«Поширені у соцмережах чутки про злочинців, котрі чатують на дітей на вулицях Чернівців, є безпідставними», –Зокрема, 30 жовтня цього року з’явилася інформація про спробу викрадення 12-річного хлопчика на одній із вулиць Чернівців. Це повідомлення активно ширилося у соцмережах і засобах масової інформації. За результатами перевірки, проведеної працівниками поліції, було встановлено, що у даному випадку мав місце лише усний контакт невідомих осіб з дитиною. Правоохоронці встановили, що неповнолітнього ніхто не переслідував і фізична сила відносно нього не застосовувалася.7 листопада батьківську громадськість сколихнула звістка про нібито спробу зґвалтування 12-річного хлопця літнім чоловіком. Під час перевірки даної інформації поліцейські встановили, що вказаний чоловік був напідпитку, але будь-яких протиправних дій відносно дитини не вчиняв. Як з’ясувалося, між ним і хлопчиком сталося непорозуміння.Працівники ювенальної служби запевняють: на сьогоднішній день на території Чернівецької області немає осіб, котрі б систематично вчиняли правопорушення відносно дітей. Однак, батькам варто завжди проявляти пильність і навчати малечу правилам безпечної поведінки. Цих правил повинні дотримуватися й дорослі, котрі завжди є прикладом для своїх дітей. Також неповнолітні мають розуміти, що слід уникати контактів з незнайомими людьми, не йти до них додому та не сідати до їхніх автомобілів.Порівняно з минулим роком, загалом по області спостерігається тенденція до зниження кількості правопорушень, вчинених неповнолітніми. Серед даних злочинів переважають крадіжки, які складають приблизно 70% від загальної кількості. Зазвичай об’єктом крадіжок серед неповнолітніх є мобільні телефони та інші особисті речі.Крім цього, спостерігається збільшення кількості випадків самовільного покидання домівок дітьми. На даний час усіх безвісти зниклих дітей знайдено. У 120 випадках із 130 їх було розшукано упродовж доби. На повідомлення про зникнення неповнолітніх поліція реагує, як на особливо тяжкий злочин. До пошуків дитини залучаються всі наявні сили і засоби, щоб якомога швидше встановити її місцеперебування та причини втечі, а також не допустити, щоб дитина стала жертвою злочину чи нещасного випадку.