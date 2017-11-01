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15:29
10 листопада

Поліція Буковини розшукує вбивцю жителя Хотинського району

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10 листопада

На Кельменеччині поліцейські спіймали крадія

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Допомагаючи сину – пенсіонер збагатив кишеню зловмисника

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10 листопада

Чернівчанин незаконно отримав у користування 2 земельні ділянки

13:06
10 листопада

Як розраховується нова пенсія?

12:36
10 листопада

Чи справді у Чернівцях викрадають дітей?

12:30
10 листопада

Працівник відділення ПАТ «Чернівцігаз» вимагав від громадян хабар за нарахування меншої суми збитків

12:17
10 листопада

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12:08
10 листопада

Керівництвом прокуратури Чернівецької області будуть проведені виїзні прийоми громадян за місцем проживання

08:21
10 листопада

У ЧНУ провели психологічний тренінг

14:37
09 листопада

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14:14
09 листопада

Безробітні будуть проходити професійну орієнтацію

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Столиця Буковини приваблює більше туристів

14:07
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14:05
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14:04
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Як оскаржити рішення, дій або бездіяльність виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби?

13:50
09 листопада

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12:29
09 листопада

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12:17
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10:43
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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).

Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
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в конферанс-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців України» проводить прес-конференцію на тему: «Три роки Верховної Ради: як працювали народні депутати». Спікер: Олексій Кошель - генеральний директор ВГО КВУ.
10 листопада о 12.00
вул. Руська 28 (Собор Успення Пресвятої Богородиці) з нагоди створення Чернівецької єпархії УГКЦ та першого візиту на Буковину Патріарха Святослава відбудеться зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем та парохом громади Собору Успення Пресвятої Богородиці у Чернівцях отцем Валерієм Сиротюком.
Як розраховується нова пенсія?
Як розраховується нова пенсія?
ЯК НАРАХОВУЄТЬСЯ "НОВА" ПЕНСІЯ? За поясненнями звернулися до Міністра юстиції України Павла Петренка.
13 листопада в 11: 00
13 листопада (в понеділок)в Конференц-залі Українського народного Дому (м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» проводить круглий стіл на тему:«Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?»
13 листопада о 11.30
13 листопада о 11.30 за адресою вул. Небесної Сотні, 20, ІІ поверх, актовий зал (приміщення РУТИ).
Відбудеться «EDUCATION-BUKSTARTUP».Захід організовує Сluster bit за підтримки Чернівецької міської ради.
15 листопада о 10.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (Центральна площа, 1) відбудеться міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського».
Реєстрація учасників о 9.30.


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Чи справді у Чернівцях викрадають дітей?

Сьогодні, 12:36 / Коментарів: 0
Чи справді у Чернівцях викрадають дітей?

«Поширені у соцмережах чутки про злочинців, котрі чатують на дітей на вулицях Чернівців, є безпідставними», – запевнив начальник сектору ювенальної превенції Микола Басараб.

Зокрема, 30 жовтня цього року з’явилася інформація про спробу викрадення 12-річного хлопчика на одній із вулиць Чернівців. Це повідомлення активно ширилося у соцмережах і засобах масової інформації. За результатами перевірки, проведеної працівниками поліції, було встановлено, що у даному випадку мав місце лише усний контакт невідомих осіб з дитиною. Правоохоронці встановили, що неповнолітнього ніхто не переслідував і фізична сила відносно нього не застосовувалася.

7 листопада батьківську громадськість сколихнула звістка про нібито спробу зґвалтування 12-річного хлопця літнім чоловіком. Під час перевірки даної інформації поліцейські встановили, що вказаний чоловік був напідпитку, але будь-яких протиправних дій відносно дитини не вчиняв. Як з’ясувалося, між ним і хлопчиком сталося непорозуміння.

Працівники ювенальної служби запевняють: на сьогоднішній день на території Чернівецької області немає осіб, котрі б систематично вчиняли правопорушення відносно дітей. Однак, батькам варто завжди проявляти пильність і навчати малечу правилам безпечної поведінки. Цих правил повинні дотримуватися й дорослі, котрі завжди є прикладом для своїх дітей. Також неповнолітні мають розуміти, що слід уникати контактів з незнайомими людьми, не йти до них додому та не сідати до їхніх автомобілів.

Батьки повинні знати й контролювати, з ким спілкується дитина і як проводить вільний час. Це допоможе уникнути скоєння злочинів неповнолітніми. Порівняно з минулим роком, загалом по області спостерігається тенденція до зниження кількості правопорушень, вчинених неповнолітніми. Серед даних злочинів переважають крадіжки, які складають приблизно 70% від загальної кількості. Зазвичай об’єктом крадіжок серед неповнолітніх є мобільні телефони та інші особисті речі.

Крім цього, спостерігається збільшення кількості випадків самовільного покидання домівок дітьми. На даний час усіх безвісти зниклих дітей знайдено. У 120 випадках із 130 їх було розшукано упродовж доби. На повідомлення про зникнення неповнолітніх поліція реагує, як на особливо тяжкий злочин. До пошуків дитини залучаються всі наявні сили і засоби, щоб якомога швидше встановити її місцеперебування та причини втечі, а також не допустити, щоб дитина стала жертвою злочину чи нещасного випадку.
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