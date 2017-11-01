Працівник відділення ПАТ «Чернівцігаз» вимагав від громадян хабар за нарахування меншої суми збитків

Прокуратура Чернівецької області затвердила та передала до суду кримінальне провадження відносно працівника одного з районних відділень ПАТ «Чернівцігаз», який обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України (одержання працівником організації, який не є службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник в організації, в інтересах третьої особи, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).
Досудовим розслідуванням встановлено, що за нарахування меншої суми збитків, спричинених підприємству, вказаний працівник одержав від громадянина неправомірну вигоду у вигляді придбання будівельних матеріалів на суму понад 5 тис. грн., а також готівкові кошти в сумі 1500 гривень.