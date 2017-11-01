У листопаді 2017 року керівництвом прокуратури Чернівецької області будуть проведені виїзні прийоми громадян за місцем проживання.
Зокрема, сьогодні, 10 листопада 2017 року, прокурор області Соболь Олег Миколайович здійснює прийом громадян з 11 год. до 13 год. у приміщенні Сторожинецької місцевої прокуратури за адресою : м.Герца, вул. Центральна, 24.
Першим заступником та заступниками прокурора області виїзні прийоми громадян здійснюватимуться у такі дні:
- перший заступник прокурора області Мустеца Ігор Васильович буде здійснювати прийом громадян 15 листопада 2017 року з 11 год. до 13 год. у приміщенні Сторожинецької місцевої прокуратури за адресою: м.Новоселиця, вул. 1 Травня, 4;
- заступник прокурора області Пелепюк Олег Миколайович буде здійснювати прийом громадян 16 листопада 2017 року з 11 год. до 13 год. у приміщенні Кіцманської місцевої прокуратури за адресою : м.Заставна, вул.Гагаріна, 2;
- заступник прокурора області Дутковський Адріан Юрійович буде здійснювати прийом громадян 23 листопада 2017 року з 11 год. до 13 год. у приміщенні Кельменецької місцевої прокуратури за адресою: м.Хотин, вул. Франка, 5-Б;
- заступник прокурора області Воронін Олександр Володимирович буде здійснювати прийом громадян 22 листопада 2017 року з 11 год. до 13 год. у приміщенні Сторожинецької місцевої прокуратури за адресою: м.Сторожинець, вул. Першотравнева, 1.