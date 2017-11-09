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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:29
10 листопада

Поліція Буковини розшукує вбивцю жителя Хотинського району

15:17
10 листопада

На Кельменеччині поліцейські спіймали крадія

14:50
10 листопада

Допомагаючи сину – пенсіонер збагатив кишеню зловмисника

14:33
10 листопада

Чернівчанин незаконно отримав у користування 2 земельні ділянки

13:06
10 листопада

Як розраховується нова пенсія?

12:36
10 листопада

Чи справді у Чернівцях викрадають дітей?

12:30
10 листопада

Працівник відділення ПАТ «Чернівцігаз» вимагав від громадян хабар за нарахування меншої суми збитків

12:17
10 листопада

Підтримай наших!

12:08
10 листопада

Керівництвом прокуратури Чернівецької області будуть проведені виїзні прийоми громадян за місцем проживання

08:21
10 листопада

У ЧНУ провели психологічний тренінг

14:37
09 листопада

Буковинські землекористувачі сплатили до казни понад 238,6 млн. грн. податку за землю

14:14
09 листопада

Безробітні будуть проходити професійну орієнтацію

14:09
09 листопада

Столиця Буковини приваблює більше туристів

14:07
09 листопада

Як дізнатись про банківські реквізити для сплати податків, зборів та ЄСВ

14:05
09 листопада

Громадяни сплатили до казни Чернівців 25,3 млн. грн. майнових податків

14:04
09 листопада

Як оскаржити рішення, дій або бездіяльність виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби?

13:50
09 листопада

У міському інсультному центрі за 7 місяців отримали допомогу 687 хворих

12:29
09 листопада

На Буковині «батьківщинівець» забезпечив освітлення території сільської школи

12:17
09 листопада

Боротьба з несумлінними роботодавцями триває

12:09
09 листопада

КП «Чернівціводоканал» отримав кошти на оплату спожитої у жовтні електроенергії

11:26
09 листопада

Що зміниться у службі зайнятості Чернівецької області?

10:43
09 листопада

Двох буковинців нагороджено відзнакою «За заслуги перед Буковиною»

10:40
09 листопада

Як обрати сімейного лікаря?

16:29
08 листопада

Вимоги до осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю

14:36
08 листопада

Завдяки виїзним прийомам 1800 буковинцям роз’яснено нові норми пенсійного законодавства

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).

Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
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Що, Де, Коли
10 листопада о 11.00
в конферанс-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців України» проводить прес-конференцію на тему: «Три роки Верховної Ради: як працювали народні депутати». Спікер: Олексій Кошель - генеральний директор ВГО КВУ.
10 листопада о 12.00
вул. Руська 28 (Собор Успення Пресвятої Богородиці) з нагоди створення Чернівецької єпархії УГКЦ та першого візиту на Буковину Патріарха Святослава відбудеться зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем та парохом громади Собору Успення Пресвятої Богородиці у Чернівцях отцем Валерієм Сиротюком.
Як розраховується нова пенсія?
Як розраховується нова пенсія?
ЯК НАРАХОВУЄТЬСЯ "НОВА" ПЕНСІЯ? За поясненнями звернулися до Міністра юстиції України Павла Петренка.
13 листопада в 11: 00
13 листопада (в понеділок)в Конференц-залі Українського народного Дому (м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» проводить круглий стіл на тему:«Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?»
13 листопада о 11.30
13 листопада о 11.30 за адресою вул. Небесної Сотні, 20, ІІ поверх, актовий зал (приміщення РУТИ).
Відбудеться «EDUCATION-BUKSTARTUP».Захід організовує Сluster bit за підтримки Чернівецької міської ради.
15 листопада о 10.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (Центральна площа, 1) відбудеться міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського».
Реєстрація учасників о 9.30.


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Теми Дня ТВА четвер, 9.11.2017

Сьогодні, 12:03 / Коментарів: 0

Четвер, 9.11.17:

- На що Сторожинецька міська об’єднана територіальна громада витратила майже 11,5 млн грн?

- У облавтодору не вистачає коштів, аби підготуватись до зими.

- 13 мільярдів гривень на соціально-економічні потреби українців сьогодні розподілили парламентарі.

- Уже відомі переможці конкурсу проектів бюджету ініціатив чернівчан.

- Буковинці відзначили День української мови та писемності.

- До Чернівців завітала Ірина Гордієвич - поліціянтка, яка охороняє блокпости на Луганщині.

- Вогонь забрав життя чотирьох буковинців лише протягом минулої доби.

- У ратуші знову засідала комісія, яка розбирається із будівництвом на вулиці 28 червня, 44.

- Трьох буковинців, які потрапили в ДТП у Магалі, шпиталізували з численними тілесними ушкодженнями.

- День працівника культури нині відзначили у Чернівцях.
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