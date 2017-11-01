У ЧНУ провели психологічний тренінг

У ЧНУ ім. Ю. Федьковича провели тренінг на тему: "Розвиток міжособистісної та міжгрупової комунікації з метою забезпечення ефективної взаємодії".
Огранізатором тренінгу є кандидат економічних наук Наталія Філіпчук.
Подібні заходи організовує не вперше, бо вважає, що це допомагаєте відкритись та стати комунікабельним.
Близько 30- ти учасників тренінгу – це слухачі курсів перепідготовки військовослужбовців та члени їх сімей, учасники АТО, студенти економічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
Тренінг провів психолог Ігор Гданський.
Випускник цього університету. Ігор Васильович
за допомогою бесіди, дискусій та ігор створив творчу атмосферу, де на час заходу потрібно залишити весь негатив і проблеми, а побачити нові можливості, дати відповіді на хвилюючі питання, розкрити і удосконалити власну комунікацію.
Такі заходи вкрай необхідні не лише студентам, а й тим хто через ситуацію в країні не стоїть осторонь подій, а стає їх учасником, тому атовцям, не потрібно замикатися в собі, а пам’ятати, що мова – наш генетичний код. Ігор Гданський,
вважає, що секретом взаємодії між людьми є комунікація. «Ти не знаєш, де ти опинишся завтра і хто стане твоїм співрозмовником, тому добре володіючи вербальними і невербальними засобами шанс, що тебе зрозуміють і допоможуть більш вірогідний».