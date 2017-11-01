"ОБСЄ сидять по пивбарах, п'ють віскі" - Москаль зробив відверту заяву про ситуацію на Донбасі

Питання не вирішиться, поки Росія не забере із Донбасу свою військову техніку, вважає Геннадій Москаль.
Війну на Донбасі не зупиниш законом про реінтеграцію, бо Росія продовжує тримати військову техніку на окупованих територіях. Натомість користь від місії ОБСЄ - нульова.
Про це заявив голова Закарпатської облдержадміністрації, колишній очільник Луганської обласної ВЦА Геннадій Москаль в ефірі "112. Україна".
"Я бачив роботу ОБСЄ, це просто "мартишкин труд". Від них як від мінеральної води - ні користі, ні шкоди немає. Там дуже багато прихильників Росії. Вони імітують, що дуже потрібні. Їм платять гарні гроші, страхують на випадок смерті або нещасного випадку.
Я окрім як в ресторанах і пивбарах за чаркою віскі або горілки, на передовій їх майже не бачив", - розповів він.
Водночас закон про реінтеграцію на Донбасі не змінить нічого, бо на Донбасі залишається російська армія, вважає Москаль.
"Якщо б там не було, російських військ зі всіма тими козачками, голотою і гопніками, сьогодні є достатньо сил справитись. Основні сили знаходяться у Ростові-на Дону. Центр управління військовими операціями знаходиться там. Через ускладнення обстановки, як це було в Іловайську, поступає команда, звідки не візьмись - купа танків, артилерії", - заявив чиновник.
Питання не вирішиться, поки Росія не забере із Донбасу свою військову техніку, додав він. Не вирішить ситуацію і миротворча місія, зауважив Москаль.
Також Москаль підтримує ідею розриву дипломатичних стосунків з Росією.
"Якщо Росія є воюючою стороною, це треба було зробити давним давно. Позакривати всі кордони. Коли я працював у Луганській області, у нас всі кордони були закриті наглухо. Ніхто не ходив ні туди, ні сюди", - сказав він.
Джерело: https://gazeta.ua