Вибори ОТГ у Заставнівському та Новоселицькому районах

Ще у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини відбудуться вибори голів та депутатів. Цього разу вони проходитимуть 24 грудня у Заставнівському та Новоселицькому районах. У Заставнівському районі вирішили об’єднатися три громади навколо сіл Вікно, Юрківці та селище міського типу Кострижівка.
Вибори у селах та смт відбудуться за мажоритарною системою. Тобто там будуть голосувати за кандидатів незалежно від приналежності до будь-якої партії та висування через партійні структури. А у Новоселиці вибори пройдуть за пропорційною системою. Там голосуватимуть за висуванців від політичних партій. Саме вибори до міських ОТГ на Буковині сьогодні визначають електоральні вподобання людей і вони покажуть справжній рейтинг політичних партій у нашому краю.
Отож до Вікнянської ОТГ
виявили бажання увійти 6 сіл. Це – Вікно, Брідок, Митків, Онут, Самушин та Мосорівка. Ці села розмежовані вздовж правого берега Дністра. І вони налічують по 200-400 виборців. Тільки у Вікні проживає 1124 виборців. Тож не складно спрогнозувати, що у цій громаді головою постійно обиратимуть висуванця села Вікно. Вікнянська ОТГ матиме найменшу кількість виборців – 2577.
У селах, які скоро увійдуть до Вікнянської ОТГ раніше голосували в основному за БПП «Солідарність» (20,2%), АПУ (13,94%), РПУ Олега Ляшка (12,06%).
Юрківецька ОТГ також об’єднує довкола себе 6 сіл. Це – Юрківці, Горішівці, Добринівці, Ржавинці, Баламутівка та Погорилівка.
У цих селах кількість виборців майже однакова: від 1200 до 1400. Окрім сіл Горішівці, де найменше виборців – 802 та Ржавинці, де найбільше – 2211 виборців.
Голову громади тут можуть обрати з будь-якого села. ОТГ буде середньої величини – 8146 виборців.
У 2015 році у цих селах голосували по-різному. Якщо у Юрківцях і Дорошівцях віддавали перевагу ВО «Батьківщина» (23,52%), то у Ржавинцях, Баламутівці, Добринівцях, Горішівцях перемагав БПП «Солідарність» (23,44%).Селище міського типу Кострижівка
відоме ще й тим, що це мала батьківщина екс-прем’єра Арсенія Яценюка. До ОТГ тут погодилися увійти 4 села і 1 смт. Це – Кострижівка, Прилипче, Степанівка, Йосипівка та Звенячин.
Тут буде об’єднано 3823 виборців. Села невеликі. Від 200 до 900 виборців. Тільки Кострижівка налічує 1993 виборців. Тож голова ОТГ буде завжди Кострижівський.
А раніше тут віддавали перевагу БПП «Солідарність» (47,3%), ВО «Батьківщина» програвала з великим відривом (10,06%). Також тут голосували за партію «Сила людей» (5,46%) та РПУ Олега Ляшка (8,52%).
Нинішні вподобання виборців цієї ОТГ змінилися. І саме партія «Народний Фронт» суттєво вплине на цю зміну.
Однією із найбільших ОТГ на Буковині буде Новоселицька міська громада.
Вона налічуватиме 15621 виборця. До її складу входитимуть, окрім міста Новоселиця, ще 6 сіл. Це – Рокитне, Рингач, Шишківці, Слобода, Строїнці та Маршинці.
Хоча у місті проживає більше 6 тисяч виборців, завдяки домовленостей між селами і партіями, можливі голосування за голову, який не буде з Новоселиці. Партії використають і фактор національного складу виборців. Там будуть переважати молдовани.
Раніше це значно впливало на голосування. Наприклад, у Новоселиці, Маршинцях і Строїнцях активно голосували за «Наш край» (15%). А переможцем був БПП «Солідарність» (18%).
Рокитне, Рингач, Шишківці віддавали перевагу ВО «Батьківщина» (21,77%) та ВО «Самопоміч» (17,63%). Президентська партія там займала тільки третє місце.
Також у всіх населених пунктах 5-тивідсотковий бар’єр долав і прорегіональний «Опозиційний блок». Напевне, подібна тенденція збережеться. Тільки голосувати будуть замість «Нашого краю» за «Народний Фронт».
ЧАС покаже. Вибори у цих громадах відбудуться 24 грудня цього року.
Петро Кобевко