Буковинські землекористувачі сплатили до казни понад 238,6 млн. грн. податку за землю

Сума, яка надійшла впродовж десяти місяців 2017 року, більше показника аналогічного періоду минулого року на 28,3 мільйонів гривень – наголошують у Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області.



Беручи до уваги зростання надходжень у фіскальній службі відзначають, звичайно значна частина доходів у вигляді плати за землю - 192,6 млн. грн. цьогоріч належить, власникам земельних ділянок, часток (паїв) та землекористувачам з числа юридичних осіб.



Проте, платники плати за землю – фізичні особи теж виявились більш активними і сумлінними та забезпечили надходження податку на рівні 72,7 млн. грн., перевищив минулорічні показники на 13,1 млн. грн.



Слід пам’ятати, що плата за землю – це обов’язкий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.



Платниками земельного податку є, зокрема, власники земельних ділянок та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.



Однак ст. 281 Податкового кодексу визначено категорії фізичних осіб, які мають право на пільги щодо сплати земельного податку, та надано перелік видів земельних ділянок та їх розмір, щодо яких зазначені категорії фізичних осіб мають право скористатися пільгами.



Від сплати податку звільняються: інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.



Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм.



Фахівці фіскальної служби області звертають увагу, що для отримання пільги щодо сплати земельного податку фізична особа має подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву про надання пільги та документи, що посвідчують право такої особи на пільгу (паспорт, пенсійне посвідчення тощо).