Безробітні будуть проходити професійну орієнтацію

Мінсоцполітики прийняло наказ від 15.09.17 р. № 1482/1277 «Про затвердження Змін до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних».Зареєстровані в Центрі зайнятості безробітні, які потребують професійного навчання, з метою виявлення їх здібностей, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності, будуть проходити професійну орієнтацію.
За результатами профорієнтації, безробітні, які бажають пройти навчання, будуть укладати договір з центром зайнятості та отримувати направлення на профнавчання.
При цьому безробітні зможуть пройти навчання заочно або дистанційно. Зараз передбачається тільки денна форма навчання.
Після успішного завершення повного курсу навчання безробітні отримають документ державного зразка - свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації - за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітних за робітничими професіями.
Інформує Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області