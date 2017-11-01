Столиця Буковини приваблює більше туристів

Про це свідчить динаміка надходжень туристичного збору, адже туристичний збір - своєрідний індикатор розвитку туризму.
Так, упродовж десяти місяців цього року туристичний збір поповнив місцеву скарбницю на 214,5 тис. грн., це на 70,6 тис. грн., або на 32,9 відс. перевищує показники минулого року - повідомляє сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) та зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. Ставка збору складає 1 відсоток вартості проживання (за вирахуванням податку на додану вартість) і до вартості не включаються харчування та інші послуги.
Сподіваємось, що наше місто приваблюватиме все більше гостей багатством архітектурних пам’яток та здобутками його мешканців, а надходження туристичного збору значно зростатимуть.