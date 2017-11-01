Кощій Медведчук: газова скриня, тютюнові яйця

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Новини
14:14
09 листопада

Безробітні будуть проходити професійну орієнтацію

14:09
09 листопада

Столиця Буковини приваблює більше туристів

14:07
09 листопада

Як дізнатись про банківські реквізити для сплати податків, зборів та ЄСВ

14:05
09 листопада

Громадяни сплатили до казни Чернівців 25,3 млн. грн. майнових податків

14:04
09 листопада

Як оскаржити рішення, дій або бездіяльність виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби?

13:50
09 листопада

У міському інсультному центрі за 7 місяців отримали допомогу 687 хворих

12:29
09 листопада

На Буковині «батьківщинівець» забезпечив освітлення території сільської школи

12:17
09 листопада

Боротьба з несумлінними роботодавцями триває

12:09
09 листопада

КП «Чернівціводоканал» отримав кошти на оплату спожитої у жовтні електроенергії

11:26
09 листопада

Що зміниться у службі зайнятості Чернівецької області?

10:43
09 листопада

Двох буковинців нагороджено відзнакою «За заслуги перед Буковиною»

10:40
09 листопада

Як обрати сімейного лікаря?

16:29
08 листопада

Вимоги до осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю

14:36
08 листопада

Завдяки виїзним прийомам 1800 буковинцям роз’яснено нові норми пенсійного законодавства

14:28
08 листопада

Місцеві бюджети громад Чернівеччини отримали понад 1774,5 млн. грн. податків

14:27
08 листопада

Спрощенці за перевищення обсягу доходу мають сплатити єдиний податок

14:24
08 листопада

ДФС Буковини: Податковий календар на 09 листопада 2017 року

12:20
08 листопада

Знайшлися викрадені словацька «Шкода» та італійський мотоцикл «Хонда»

12:06
08 листопада

Хто інформуватиме центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо затримання осіб?

11:51
08 листопада

Які електронні послуги запровадять в Україні?

11:17
08 листопада

Винуватцю смертельної ДТП, в результаті якої загинула 19-річна дівчина, оголошено про підозру

10:33
08 листопада

Які зміни чекають на споживачів житлово-комунальних послуг?

16:04
07 листопада

Чи існує соціальна підтримка населення у Чернівецькій області?

15:22
07 листопада

Деяким пенсіонерам доплати до пенсії здійснять у листопаді

15:20
07 листопада

Програма житлових субсидій у Чернівцях

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).

Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
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Що, Де, Коли
10 листопада о 11.00
в конферанс-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців України» проводить прес-конференцію на тему: «Три роки Верховної Ради: як працювали народні депутати». Спікер: Олексій Кошель - генеральний директор ВГО КВУ.
10 листопада о 12.00
вул. Руська 28 (Собор Успення Пресвятої Богородиці) з нагоди створення Чернівецької єпархії УГКЦ та першого візиту на Буковину Патріарха Святослава відбудеться зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем та парохом громади Собору Успення Пресвятої Богородиці у Чернівцях отцем Валерієм Сиротюком.
13 листопада в 11: 00
13 листопада (в понеділок)в Конференц-залі Українського народного Дому (м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» проводить круглий стіл на тему:«Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?»
15 листопада о 10.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (Центральна площа, 1) відбудеться міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського».
Реєстрація учасників о 9.30.


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Кощій Медведчук: газова скриня, тютюнові яйця

Сьогодні, 14:07 / Коментарів: 0
Кощій Медведчук: газова скриня, тютюнові яйцяУкраїнський кум Путіна та екс-очільник АП Віктор Медведчук сьогодні не працює в органах влади. І офіційно не має жодного бізнесу. Та за кіпрськими офшорами і тісними зв'язками з народними депутатами можна побачити, як зростає вплив Медведчука в політиці, силових структурах і бізнесі

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