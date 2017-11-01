Як дізнатись про банківські реквізити для сплати податків, зборів та ЄСВ

Банківські реквізити для сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, митних та інших платежів до бюджету визначаються Державним казначейством України і повідомляються територіальному органу ДФС, а тому для їх отримання платнику податків необхідно звернутись до контролюючого органу ДФС за місцем реєстрації або місцем здійснення діяльності - інформує Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Крім того, платник податків може дізнатись про банківські реквізити на субсайтах територіальних органів ДФС та субсайті Офісу великих платників податків ДФС в розділі «Бюджетні рахунки», в яких розміщено реквізити рахунків Державного та місцевих бюджетів за всіма видами податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, митних та інших платежів в розрізі районів. Перейти до відповідних розділів можна з головної сторінки офіційного веб-порталу ДФС, натиснувши посилання «Бюджетні рахунки» або за посиланням http://cv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.