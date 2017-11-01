Упродовж десяти місяців цього року бюджет столиці Буковини від громадян – землекористувачів, власників нерухомості та елітного транспорту отримав 25266,5 тис. грн. майнових податків, що на 4506,4 тис. грн., або на 17,8 відс. більше, ніж торік. Про це інформує сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Найбільша питома вага у структурі надходжень майнових податків традиційно належить платі за землю, - цього року землевласники та землекористувачі – громадяни поповнили казну міста на 22372,6 тис. грн., що на 2778,6 тис. грн. перевищує минулорічні показники.
За десять місяців цього року від громадян, власників об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, бюджет Чернівців отримав податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 2528,7 тис. грн., що на 1841,8 тис. грн., або у 3,7 рази перевищує показники минулого року.
Громадяни - власники автівок класу «люкс» поповнили бюджет міста на 365,2 тис. грн.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що громадянам, які отримали податкові повідомлення-рішення з податку на нерухомість, плати за землю та транспортного податку, необхідно сплатити нараховані суми протягом 60 днів з дня отримання. У разі порушення термінів сплати податку, до платників застосовуватимуться фінансові санкції у вигляді штрафу у сумі від 10 до 20% несвоєчасно сплаченої суми податку.