Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:14
09 листопада

Безробітні будуть проходити професійну орієнтацію

14:09
09 листопада

Столиця Буковини приваблює більше туристів

14:07
09 листопада

Як дізнатись про банківські реквізити для сплати податків, зборів та ЄСВ

14:05
09 листопада

Громадяни сплатили до казни Чернівців 25,3 млн. грн. майнових податків

14:04
09 листопада

Як оскаржити рішення, дій або бездіяльність виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби?

13:50
09 листопада

У міському інсультному центрі за 7 місяців отримали допомогу 687 хворих

12:29
09 листопада

На Буковині «батьківщинівець» забезпечив освітлення території сільської школи

12:17
09 листопада

Боротьба з несумлінними роботодавцями триває

12:09
09 листопада

КП «Чернівціводоканал» отримав кошти на оплату спожитої у жовтні електроенергії

11:26
09 листопада

Що зміниться у службі зайнятості Чернівецької області?

10:43
09 листопада

Двох буковинців нагороджено відзнакою «За заслуги перед Буковиною»

10:40
09 листопада

Як обрати сімейного лікаря?

16:29
08 листопада

Вимоги до осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю

14:36
08 листопада

Завдяки виїзним прийомам 1800 буковинцям роз’яснено нові норми пенсійного законодавства

14:28
08 листопада

Місцеві бюджети громад Чернівеччини отримали понад 1774,5 млн. грн. податків

14:27
08 листопада

Спрощенці за перевищення обсягу доходу мають сплатити єдиний податок

14:24
08 листопада

ДФС Буковини: Податковий календар на 09 листопада 2017 року

12:20
08 листопада

Знайшлися викрадені словацька «Шкода» та італійський мотоцикл «Хонда»

12:06
08 листопада

Хто інформуватиме центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо затримання осіб?

11:51
08 листопада

Які електронні послуги запровадять в Україні?

11:17
08 листопада

Винуватцю смертельної ДТП, в результаті якої загинула 19-річна дівчина, оголошено про підозру

10:33
08 листопада

Які зміни чекають на споживачів житлово-комунальних послуг?

16:04
07 листопада

Чи існує соціальна підтримка населення у Чернівецькій області?

15:22
07 листопада

Деяким пенсіонерам доплати до пенсії здійснять у листопаді

15:20
07 листопада

Програма житлових субсидій у Чернівцях

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).

Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
На Буковину приїздить Патріарх СвятославОльга Кобевко проти влади на БуковиніУ Чернівецькому міському центрі зайнятості відбувся осі ...Яценюк-Порошенку: «Я відмовляюся від українського грома ...УВАГА! Хабарники у Чернівецькому університетіПіррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніДо відповідальності притягнуто 9 посадових осібОтруєння школярів – містика чисел чи байдужість працівн ...Деяким пенсіонерам доплати до пенсії здійснять у листоп ...Головне управління ДФС у Чернівецькій області оголошує ...Порядок сплати та адміністрування єдиного соціального в ...Право родичів померлого на отримання його зарплатиКомісія розслідує нещасний випадок з працівником «Черн ...До бюджетів всіх рівнів буковинці сплатили майже 2,9 мі ...У Чернівцях 5000 тис. квитків придбала УКРПОШТА на "БУ ...
Що, Де, Коли
10 листопада о 11.00
в конферанс-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців України» проводить прес-конференцію на тему: «Три роки Верховної Ради: як працювали народні депутати». Спікер: Олексій Кошель - генеральний директор ВГО КВУ.
10 листопада о 12.00
вул. Руська 28 (Собор Успення Пресвятої Богородиці) з нагоди створення Чернівецької єпархії УГКЦ та першого візиту на Буковину Патріарха Святослава відбудеться зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем та парохом громади Собору Успення Пресвятої Богородиці у Чернівцях отцем Валерієм Сиротюком.
13 листопада в 11: 00
13 листопада (в понеділок)в Конференц-залі Українського народного Дому (м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» проводить круглий стіл на тему:«Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?»
15 листопада о 10.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (Центральна площа, 1) відбудеться міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського».
Реєстрація учасників о 9.30.


Календар
«    Листопад 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Партнери

Як оскаржити рішення, дій або бездіяльність виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби?

Сьогодні, 14:04 / Коментарів: 0
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Так, статтею 55 Конституції України гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Також, цією статтею зазначено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Рішення судів та інших юрисдикційних органів, що стоять на захисті майнових і особистих немайнових прав громадян, юридичних осіб і держави, є обов’язковими і підлягають виконанню на всій території України. Невиконані добровільно, вони виконуються примусово в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження» та іншими нормативно-правовими актами.

Державний виконавець є представником влади та здійснює примусове виконання рішень судів та інших органів, виконання яких законом покладено на органи державної виконавчої служби України.

При здійсненні повноважень державний виконавець зобов’язаний сумлінно ставитися до виконання посадових обов’язків, не допускати в своїй діяльності порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.

Дії державного виконавця, його відмова від вчинення певної виконавчої дії, зволікання з вчиненням виконавчих дій, відмова в задоволені заяви про відвід державного виконавця можуть бути оскаржені особами, які беруть участь у виконавчому провадженні або у встановленому законом порядку залучаються до проведення виконавчих дій.

Якщо особа, яка вважає, що її права порушено має право звернутись за захистом своїх порушених прав до суду. Завданнями цивільного судочинства згідно зі статтею 1 Цивільного процесуального кодексу України є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб та інтересів держави.

Питання щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби передбачено положеннями статті 74 Закону України «Про виконавче провадження».

Так, рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів, можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.

Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця також можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, можуть бути оскаржені до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня.
Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, при здійсненні контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, зобов’язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому цим Законом.

Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або виконавець з власної ініціативи чи за заявою сторони виконавчого провадження може виправити допущені у процесуальних документах, винесених у виконавчому провадженні, граматичні чи арифметичні помилки, про що виноситься відповідна постанова.

Керівник вищого органу державної виконавчої служби у разі виявлення порушень вимог закону визначає їх своєю постановою та надає доручення начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, щодо проведення дій, передбачених абзацами другим і третім цієї частини.
Скарга у виконавчому провадженні подається виключно у письмовій формі та має містити:

- найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається;
- повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) стягувача та боржника, їхні місця проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (прізвище, ім’я та по батькові) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником;
- реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина);
- зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та посилання на порушену норму закону;
- викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
- підпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання скарги.

Рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів. Рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

Враховуючи викладене, необхідно зауважити, що скарга повинна бути обґрунтованою та містити в собі факти порушення ваших прав органами державної виконавчої служби. Подання скарги, яка не містить в собі фактів порушення прав чи свобод скаржника та незаконності дій чи бездіяльність особи, дії якої оскаржується є недоцільним.

Оскаржувати незаконні дії (рішення) чи бездіяльність має зміст лише тоді, коли є впевненість в протиправності діяння, що спричинило порушення майнових чи особистих немайнових прав та свобод. При цьому така впевненість повинна ґрунтуватися не на суб’єктивних припущеннях, а на об’єктивних даних, які свідчать про неправомірність оскаржуваних дій (рішень) чи бездіяльності посадових осіб.

Володимир НІКІТІН
головний спеціаліст відділу організації та контролю
за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
СХОЖІ НОВИНИ:
Який строк оскарження рішення реєстраційної служби?Визначено розміри основної винагороди приватного виконавцяВизначено розміри основної винагороди державного виконавцяНовий Закон про виконавче провадження на БуковиніПриватні виконавці в Україні
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"