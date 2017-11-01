У міському інсультному центрі за 7 місяців отримали допомогу 687 хворих

Інсультний центр у міській клінічній лікарні №3 за 7 місяців з часу створення надав допомогу 687 хворим. Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я міської ради.
Для забезпечення інсультних хворих міській клінічній лікарні №3 з міського бюджету виділено 2,3 млн. грн., що на 1,3 млн. грн. більше,ніж минулого року.
В залежності від важкості перебігу хвороби пацієнт МІЦ отримує на 3-5 днів лікування повне забезпечення лікарськими засобами, системами,шприцами.Для лікування одного хворого з інсультом виділяється медикаментів та виробів медичного призначення на суму від однієї до двох тисяч гривень у день. У МІЦ в середньому щодня на лікуванні перебуває 40-42 пацієнта.
З метою запровадження міжнародних стандартів лікування інсульту за рахунок коштів міського бюджету для МІЦ закуплено тромболітичний препарат АКТИЛІЗЕ вартістю 12 тисяч гривень за 1 флакон. У резервному запасі МІЦ постійно перебуває 8 флаконів цього препарату,що дає можливість надати оперативну допомогу чотирьом хворим.