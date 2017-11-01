Вибори голови та депутатів Мамаївської ОТГ стали знаковими не тільки у Кіцманському районі, а й по всій Буковині. Адже сюди входили два села найближчі до Чернівців – Мамаївці та Лужани. Хоча останні мають статус селища міського типу, ОТГ вирішили творити у Мамаївцях. Це була перша помилка «творців».
Бо саме найбільше негативу за останні роки набрали на себе керівники Мамаївців. У цьому селі хтось колись продав сільраду. І голова Сергій Угринчук кілька каденцій просидів у приймах Ярослава Шведа, героя України, багаторічного сільського поміщика. Швед надаючи приміщення під сільраду, міг опосередковано і впливати на неї. Тому селяни з великою недовірою ставилися до рішень сільського голови та сільських депутатів.
Загострилося протистояння влади і людей тоді, коли сільрада віддала у власність Шведа приміщення, у якому планували відкрити сільський музей. Зараз там знаходиться один із найбагатших ресторанів Кіцманщини, «Золотий колос».
Але й це не було останньою оборудкою у селі Мамаївці. Як з’ясувалося згодом, хтось у Мамаївцях продав… церкву. Вірніше не саму церкву УПЦ Київського патріархату, а церковний будинок. Раніше у ньому була школа, клуб. А легендарний співак Дмитро Гнатюк, виходець з Мамаївців, на схилі літ прагнув там відкрити дитячу музичну школу. Не судилося. Церковний будинок православних християн продано під молитовний будинок одній із протестантських церков.
До речі, саме вибори у Мамаївцях та Лужанах проходили у протистоянні реформаторів та православних. На щастя, це протистояння було тільки на виборчих дільницях.
На вибори голови було висунуто 6 кандидатів. Одна Наталія Катрюк з Лужан від БПП «Солідарність» і 5 канидатів з Мамаївців. Та незважаючи на цю кількість, справжня боротьба розгорнулася між головами Лужан - пані Катрюк та Мамаївців - Сергієм Угринчуком. На останнього негласно ставила ВО «Батьківщина». Він програв. Тому БЮТ не вважає цю кандидатуру своєю.
Ця партія вибрала безпомилкову тактику: тих, хто виграє вибори зачисляють до ВО «Батьківщина». Тих, хто програє – не вважають своїми. Зараз бютівці говорять про те, що у Мамаївській ОТГ є 14 депутатів від їхньої партії. І Юля Тимошенко їм вірить. Насправді там тільки один депутат член ВО «Батьківщина».
А Наталія Катрюк набрала 2017 голосів виборців. І не тільки за неї голосували у Лужанах. Чимало виборців Мамаївців віддали свої голоси саме за пані Катрюк.
Зараз стоїть питання, де буде осідок керівництва Мамаївської ОТГ. Адже у Мамаївцях нема сільради. І якщо Сергію Угринчуку було комфортно у приймах Ярослава Шведа, то Наталія Катрюк має гонор і у прийми не бажає йти. Більше того, вона своїми силами і коштами у Лужанах створила прекрасні умови для роботи керівництва та апарату селищної ради. І, навряд, чи захоче покидати рідну оселю, аби йти під «шведську опіку».
Окрім цього буде ще один казус Мамаївської ОТГ. Там старосту обиратимуть у Лужанах. Тобто колишній голова при Ярославі Шведові не зможе стати старостою. Тому зараз окремі впливові особи Мамаївців та Кіцманя докладають всіх зусиль та ресурсів, аби Сергія Угринчука нав’язати Наталії Катрюк у заступники. Та пані головиха уже бита життям не раз і не два. Вона не поспішає йти на поступки червоним поміщикам від Шведа, Друцула та Фищука ані бютівським реформаторським активістам Івану Мунтяну та Андрію Маковею.
Допоки вона власноручно не зробить якісну аудиторську перевірку всього майна рухомого і нерухомого, земельних та майнових оборудок у Мамаївцях, ніяких заступників собі нав’язувати не буде. Тим паче, що людям цікаво хто, коли і за що продав церкву у селі…
Наталія Катрюк сильна, мужня, вольова жінка і голова. Вона зуміє витримати тиск будь-яких людей і прийняти єдине правильне рішення
(далі буде)
Петро КобевкоВід редакції. Вибори у Кіцманському районі мають кілька містичних складових. Тут ставалися дуже цікаві ситуації. Наприклад, до Кіцманської ОТГ партія «Громадська позиція» Анатолія Гриценка недобрала 12 голосів, аби бути представленою у міській громаді. Саме стільки апостолів було в Ісуса. Саме стільки їх не вистачає Гриценкові. Кажуть, що саме цьому політику завжди не буде кому допомагати так, як це робили в давнину апостоли.
У Мамаївській ОТГ Наталія Катрюк набрала 2017 голосів. Це число асоціюється з теперішнім роком.
А у Кіцмані партія РПУ Олега Ляшка набрала всього 3,14 % голосів виборців. Це асоціюється з числом «пі», як і Олег Ляшко. Отакої…