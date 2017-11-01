Вибори у Мамаївцях

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09 листопада

Безробітні будуть проходити професійну орієнтацію

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Столиця Буковини приваблює більше туристів

14:07
09 листопада

Як дізнатись про банківські реквізити для сплати податків, зборів та ЄСВ

14:05
09 листопада

Громадяни сплатили до казни Чернівців 25,3 млн. грн. майнових податків

14:04
09 листопада

Як оскаржити рішення, дій або бездіяльність виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби?

13:50
09 листопада

У міському інсультному центрі за 7 місяців отримали допомогу 687 хворих

12:29
09 листопада

На Буковині «батьківщинівець» забезпечив освітлення території сільської школи

12:17
09 листопада

Боротьба з несумлінними роботодавцями триває

12:09
09 листопада

КП «Чернівціводоканал» отримав кошти на оплату спожитої у жовтні електроенергії

11:26
09 листопада

Що зміниться у службі зайнятості Чернівецької області?

10:43
09 листопада

Двох буковинців нагороджено відзнакою «За заслуги перед Буковиною»

10:40
09 листопада

Як обрати сімейного лікаря?

16:29
08 листопада

Вимоги до осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю

14:36
08 листопада

Завдяки виїзним прийомам 1800 буковинцям роз’яснено нові норми пенсійного законодавства

14:28
08 листопада

Місцеві бюджети громад Чернівеччини отримали понад 1774,5 млн. грн. податків

14:27
08 листопада

Спрощенці за перевищення обсягу доходу мають сплатити єдиний податок

14:24
08 листопада

ДФС Буковини: Податковий календар на 09 листопада 2017 року

12:20
08 листопада

Знайшлися викрадені словацька «Шкода» та італійський мотоцикл «Хонда»

12:06
08 листопада

Хто інформуватиме центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо затримання осіб?

11:51
08 листопада

Які електронні послуги запровадять в Україні?

11:17
08 листопада

Винуватцю смертельної ДТП, в результаті якої загинула 19-річна дівчина, оголошено про підозру

10:33
08 листопада

Які зміни чекають на споживачів житлово-комунальних послуг?

16:04
07 листопада

Чи існує соціальна підтримка населення у Чернівецькій області?

15:22
07 листопада

Деяким пенсіонерам доплати до пенсії здійснять у листопаді

15:20
07 листопада

Програма житлових субсидій у Чернівцях

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).

Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
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Що, Де, Коли
10 листопада о 11.00
в конферанс-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців України» проводить прес-конференцію на тему: «Три роки Верховної Ради: як працювали народні депутати». Спікер: Олексій Кошель - генеральний директор ВГО КВУ.
10 листопада о 12.00
вул. Руська 28 (Собор Успення Пресвятої Богородиці) з нагоди створення Чернівецької єпархії УГКЦ та першого візиту на Буковину Патріарха Святослава відбудеться зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем та парохом громади Собору Успення Пресвятої Богородиці у Чернівцях отцем Валерієм Сиротюком.
13 листопада в 11: 00
13 листопада (в понеділок)в Конференц-залі Українського народного Дому (м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» проводить круглий стіл на тему:«Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?»
15 листопада о 10.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (Центральна площа, 1) відбудеться міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського».
Реєстрація учасників о 9.30.


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Вибори у Мамаївцях

Сьогодні, 13:41 / Коментарів: 0
Вибори у МамаївцяхВибори голови та депутатів Мамаївської ОТГ стали знаковими не тільки у Кіцманському районі, а й по всій Буковині. Адже сюди входили два села найближчі до Чернівців – Мамаївці та Лужани. Хоча останні мають статус селища міського типу, ОТГ вирішили творити у Мамаївцях. Це була перша помилка «творців».

Бо саме найбільше негативу за останні роки набрали на себе керівники Мамаївців. У цьому селі хтось колись продав сільраду. І голова Сергій Угринчук кілька каденцій просидів у приймах Ярослава Шведа, героя України, багаторічного сільського поміщика. Швед надаючи приміщення під сільраду, міг опосередковано і впливати на неї. Тому селяни з великою недовірою ставилися до рішень сільського голови та сільських депутатів.

Загострилося протистояння влади і людей тоді, коли сільрада віддала у власність Шведа приміщення, у якому планували відкрити сільський музей. Зараз там знаходиться один із найбагатших ресторанів Кіцманщини, «Золотий колос».

Але й це не було останньою оборудкою у селі Мамаївці. Як з’ясувалося згодом, хтось у Мамаївцях продав… церкву. Вірніше не саму церкву УПЦ Київського патріархату, а церковний будинок. Раніше у ньому була школа, клуб. А легендарний співак Дмитро Гнатюк, виходець з Мамаївців, на схилі літ прагнув там відкрити дитячу музичну школу. Не судилося. Церковний будинок православних християн продано під молитовний будинок одній із протестантських церков.
До речі, саме вибори у Мамаївцях та Лужанах проходили у протистоянні реформаторів та православних. На щастя, це протистояння було тільки на виборчих дільницях.

На вибори голови було висунуто 6 кандидатів. Одна Наталія Катрюк з Лужан від БПП «Солідарність» і 5 канидатів з Мамаївців. Та незважаючи на цю кількість, справжня боротьба розгорнулася між головами Лужан - пані Катрюк та Мамаївців - Сергієм Угринчуком. На останнього негласно ставила ВО «Батьківщина». Він програв. Тому БЮТ не вважає цю кандидатуру своєю.

Ця партія вибрала безпомилкову тактику: тих, хто виграє вибори зачисляють до ВО «Батьківщина». Тих, хто програє – не вважають своїми. Зараз бютівці говорять про те, що у Мамаївській ОТГ є 14 депутатів від їхньої партії. І Юля Тимошенко їм вірить. Насправді там тільки один депутат член ВО «Батьківщина».
А Наталія Катрюк набрала 2017 голосів виборців. І не тільки за неї голосували у Лужанах. Чимало виборців Мамаївців віддали свої голоси саме за пані Катрюк.

Зараз стоїть питання, де буде осідок керівництва Мамаївської ОТГ. Адже у Мамаївцях нема сільради. І якщо Сергію Угринчуку було комфортно у приймах Ярослава Шведа, то Наталія Катрюк має гонор і у прийми не бажає йти. Більше того, вона своїми силами і коштами у Лужанах створила прекрасні умови для роботи керівництва та апарату селищної ради. І, навряд, чи захоче покидати рідну оселю, аби йти під «шведську опіку».

Окрім цього буде ще один казус Мамаївської ОТГ. Там старосту обиратимуть у Лужанах. Тобто колишній голова при Ярославі Шведові не зможе стати старостою. Тому зараз окремі впливові особи Мамаївців та Кіцманя докладають всіх зусиль та ресурсів, аби Сергія Угринчука нав’язати Наталії Катрюк у заступники. Та пані головиха уже бита життям не раз і не два. Вона не поспішає йти на поступки червоним поміщикам від Шведа, Друцула та Фищука ані бютівським реформаторським активістам Івану Мунтяну та Андрію Маковею.

Допоки вона власноручно не зробить якісну аудиторську перевірку всього майна рухомого і нерухомого, земельних та майнових оборудок у Мамаївцях, ніяких заступників собі нав’язувати не буде. Тим паче, що людям цікаво хто, коли і за що продав церкву у селі…

Наталія Катрюк сильна, мужня, вольова жінка і голова. Вона зуміє витримати тиск будь-яких людей і прийняти єдине правильне рішення

(далі буде)
Петро Кобевко

Від редакції. Вибори у Кіцманському районі мають кілька містичних складових. Тут ставалися дуже цікаві ситуації. Наприклад, до Кіцманської ОТГ партія «Громадська позиція» Анатолія Гриценка недобрала 12 голосів, аби бути представленою у міській громаді. Саме стільки апостолів було в Ісуса. Саме стільки їх не вистачає Гриценкові. Кажуть, що саме цьому політику завжди не буде кому допомагати так, як це робили в давнину апостоли.
У Мамаївській ОТГ Наталія Катрюк набрала 2017 голосів. Це число асоціюється з теперішнім роком.
А у Кіцмані партія РПУ Олега Ляшка набрала всього 3,14 % голосів виборців. Це асоціюється з числом «пі», як і Олег Ляшко. Отакої…
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