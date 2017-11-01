На Буковині «батьківщинівець» забезпечив освітлення території сільської школи

Депутат фракції «Батьківщина» Чернівецької облради Валерій Грижук закупив для школи в рідному селі Кам’янка п’ять ліхтарів, які тепер повністю забезпечують освітлення її подвір’я в темний період доби. Як повідомляє прес-служба обласної парторганізації ВО «Батьківщина», завдяки встановленому реле, ліхтарі вмикаються з настанням темряви автоматично.



«Валерій Іванович сам запропонував придбати ліхтарі, - каже директор школи Світлана Тріфан. – Ми самі навіть не зверталися – незручно, бо він дуже часто нам допомагає. Раніше він ініціював і частково проспонсорував обладнання школи камерами відеоспостереження – ми це зробили першими в районі. А тепер ліхтарі нам дуже в нагоді. Адже по-перше, навчаємося у дві зміни, а світловий день скорочується – діти мають ходити освітленою територією! А по-друге, камери відеоспостереження «бачать» також тільки при світлі, і якщо вони є, то мають виконувати свою функцію».



Світлана Тріфан розповідає, що якось школа вже мала збитки через хулігана: нетверезий односельчанин розбив вікно. Казав, що хотів перевірити, чи працюють камери. Перевірив: працюють. Але то було завидна. А тепер і вночі працюватимуть – з освітленням.



Село Кам’янка на Глибоччині упродовж років лідирує в області за показником народжуваності. Відповідно і школярів тут чимало, і бувають періоди, коли діти навчаються у дві зміни. Станом на початок навчального року до Кам’янської школи пішло 1093 учні. З них 125 – першокласники (минулого року було більше – 154). Працюють у школі 103 вчителі, 35 техпрацівників.

