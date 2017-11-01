Боротьба з несумлінними роботодавцями триває

Для захисту прав найманих працівників області на соціальне та пенсійне забезпечення Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області співпрацює з органами виконавчої влади та соціальним партнерами.
За інформацією, яку надає пенсійна служба краю щодо роботодавців, які не дотримуються мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці найманих працівників, з початку року відбулося 168 спільних нарад з соціальними партнерами, на яких заслухали 624 керівників та фізичних осіб-підприємців, які мінімізують зарплату найманим працівникам та порушують законодавство про працю.
Крім того, проведено 890 спільних обстежень 89 юридичних та 801 фізичної особи-підприємця щодо дотримання законодавства про працю, в результаті яких виявлено 62 неоформлених працівників. При здійсненні таких обстежень, працівникам роз’яснюється, що тільки офіційна зайнятість гарантує людині її конституційні права на працю та соціальний захист, а роботодавцям наголошується на відповідальності за порушення законодавства про оплату праці.