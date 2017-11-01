КП «Чернівціводоканал» отримав кошти на оплату спожитої у жовтні електроенергії

Рішення про перерозподіл видатків міського бюджету, а саме збільшення видатків для КП «Чернівціводоканал» на суму 4, 1 млн. грн. прийнято 8 листопада на позачерговому засіданні виконавчого комітету міської ради.
Водночас на 4,1 млн. грн. зменшено видатки департаменту житлового господарства на утримання та розвиток інфраструктури міста за рахунок зменшення видатків на капітальний ремонт вул. Гагаріна (від мосту через р. Прут до залізничного вокзалу) в сумі 4 млн. грн. та зменшення на 100 тис. грн. видатків на капітальний ремонт вул. Переяславської у зв’язку з необхідністю розпочинати ремонт після завершення заміни на цій вулиці інженерних мереж.
«Вулиці Ю.Гагаріна - це одна з центральних «артерій» міста, якою рухається громадський та спеціалізований транспорт. Капітальний ремонт цієї дороги є надзвичайно важливим і підійти до його виконання потрібно дуже відповідально. Мова йде про таку організацію руху громадського транспорту та розробку схеми об'їзду для сміттєвозів, іншого транспорту, яка дозволить зменшити негативні наслідки пов'язані з перекриттям цієї дороги під час ремонту. Це важко зробити у зимових умовах, тому розпочинати ремонтні роботи у кінці листопада на цій дорозі недоцільно. Департамент ЖКГ матиме можливість провести тендерну процедуру, організувати всі ці заходи з організації дорожнього руху і розпочати весною ремонт», - заявив міський голова Олексій Каспрук.
Виконавчий комітет міської ради підтримав рішення спрямувати зазначені 4,1 млн. грн. до статутного фонду КП «Чернівціводоканал», що дасть можливість підприємству розрахуватися за спожиту електроенергію у жовтні та уникнути обмеження електропостачання виробничих об’єктів. Прийнято також рішення, що начальник КП «Чернівціводоканал» щомісяця на другому засіданні виконавчого комітету звітуватиме про вжиті заходи для зменшення енергоспоживання та витоків води.
Міський голова Олексій Каспрук запевнив, що запропонує депутатам під час затвердження бюджету на 2018 рік першочергово передбачити необхідну суму коштів для капітального ремонту вулиці Гагаріна .