Що зміниться у службі зайнятості Чернівецької області?

З метою підвищення якості та ефективності послуг, що надаються службою зайнятості, розпочато процес реорганізації. Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) організовано проведення Пілотного проекту з реорганізації базових центрів зайнятості. Вони будуть приєднані до відповідних регіональних центрів зайнятості, а на їх місці будуть створені відокремлені підрозділи - філії. Про це повідомила в.о. директора обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.
«6 листопада у Чернівецькій області розпочався процес реформування служби зайнятості. Першими філіями обласного центру зайнятості стануть Чернівецький міський та Новоселицький районний центри зайнятості. Реорганізація передбачає передачу адміністративно-господарських функцій з базового на регіональний рівень, що призведе до збільшення чисельності працівників, які надають послуги за рахунок зменшення адміністративно-господарського персоналу» - зазначає Любов Кожолянко.
За слова керівника відомства, результатом реорганізації державної служби зайнятості має стати її перетворення у сучасну сервісну установу з високим рівнем довіри клієнтів, соціальних партнерів та громадськості.
Реорганізація супроводжується запровадженням сучасних інформаційних технологій. Зокрема, для презентації шукачів роботи застосовуються відео-резюме, використовується дистанційне спілкування з роботодавцями – онлайн-співбесіда, що може проводитися як в індивідуальній, так і в груповій формах. Крім того, використовуються відео-презентації та відео-вакансії підприємств. Також впроваджується новий портал Служби, адаптований до нових вимог суспільства. На етапі впровадження «Електронний кабінет роботодавця», «Електронний кабінет безробітного», що дозволить отримувати швидкий доступ до послуг Служби.
Так звана «електронна черга» для безробітних – це сервіс, за допомогою якого кожен бажаючий може самостійно, не витрачаючи зайвого часу, записатись на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості України.