Минулої доби загинуло четверо буковинців

Минулої доби у Чернівецькій області на пожежах загинуло 4 людей. Два трагічні випадки сталися у Хотинському районі, одна пожежа із смертельним наслідком у Заставнівському районі та одна – у Сторожинецькому районі. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Так, 8 листопада о 16:37 год. на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у місті Сторожинець. Полум’я та дим, що виходив із вікон, побачили сусіди та викликали рятувальників. Для ліквідації пожежі було направлено черговий караул державної пожежно-рятувальної частини №12 м. Сторожинця. На момент прибуття вогнеборців полум’я вже розповсюдилося із житлової кімнати на перекриття будинку. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. У складі газодимозахисної ланки вогнеборці увійшли всередину будинку, де виявили без свідомості власницю, 1962 року народження. Рятувальники винесли жінку із приміщення та передали до рук медиків. Із діагнозом отруєння чадним газом її було госпіталізовано у реанімаційне відділення Сторожинецької центральної районної лікарні. Також під час розвідки у будинку вогнеборці виявили тіло 48-річного співмешканця власниці. На жаль, чоловік був вже без ознак життя. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі могло стати порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення.
Інші три пожежі минулої доби сталися у Хотинському, Кельменецькому районах та смт Путилі.