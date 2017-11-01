Як обрати сімейного лікаря?

Процес впровадження медичної реформи буде нелегким і поступовим, але його перевага в тому, що відтепер ми самі зможемо обирати сімейного лікаря, який нас лікуватиме. Доки нардепи зважують всі "за" і "проти" медреформи і сперечаються пускати в дію законопроект чи ні? Що робити тим, хто з певних причин не хоче ставати пацієнтами поліклінік, прив’язаних до вашого округу?
Наш кореспондент цікавиться у головного лікаря поліклініки № 1 м. Чернівці Володимира БАГРІЯ:
- Як діяти у випадку, якщо ви захворіли, але вас не влаштовує лікар у поліклініці за місцем проживання і ви не бажаєте йти до нього на прийом?
- В будь-якому випадку ви маєте право викликати лікаря додому, це може бути не обов’язково лікар, який прикріплений до вашої території, але він зобов’язаний вас оглянути, він також може видати довідку у разі потреби про вашу непрацездатність, яка потім реєструється у поліклініці, закріпленій за вашим округом. Є можливість піти і в інші поліклініки на прийом до певного лікаря, але при цьому пацієнту необхідно пояснити вагому причину, чому ви бажаєте лікуватися саме тут? Вам також необхідно написати заяву із зазначенням причини, чому обираєте саме цього лікаря. Якщо не виникне ніяких заперечень, з цією заявою йдете на прийом до лікаря
.- Чи може лікар просити хворого зробити благодійний внесок?- Лікар не має права просити пацієнта здавати кошти. Благодійний внесок не є обов’язковим, це є власна ініціатива пацієнта. - Чи фіксується, куди або на що йдуть благодійні внески?
- Так, МОЗ зобов’язує медичні заклади звітувати, на що йдуть зібрані кошти. При цьому гроші повинні збиратись не в кабінеті лікаря, а в бухгалтерії, де пацієнту видають чек і у разі потреби пояснюють, для чого збираються кошти.- Зараз пацієнти самі зможуть обирати собі лікаря і укладати з ними договір, коли це треба починати робити?
- Обмеження в часі немає. Коли реформа запрацює, тоді можна буде укладати договір з лікарем. Наразі ще не створено Національну службу здоров’я, яка фінансуватиме медичні заклади та буде виділяти кошти на обладнання. Досі в нас немає комп’ютерів.
- Я вирішила перевірити слова Володимира Багрія, як все працює насправді:
Йду на прийом до терапевта у міську поліклініку №1. У коридорах – величезні черги. Обираю кабінет, біля якого найменше людей – 43-й. До речі, я не належу до цієї поліклініки, бо як студентка мала би обслуговуватись у міській студентській поліклініці № 5, не маю чернівецької реєстрації (прописки), є лише заява, яка забов’язує лікаря мене оглянути.
Терапевт Віра Іванівна Гутаревич має мене оглянути. Перш ніж почати прийом, цікавиться:
- Чому саме ця поліклініка? Вам хтось мене порадив?
Впевнено відповідаю:
- Ви ближче до роботи. І я хочу лікуватися саме у вас!
Після почутого лікар відлучається у справах, начебто поговорити з керівництвом, чи дійсно вона може мене прийняти?
Віра Іванівна повертається, і я розумію, що мене таки оглянуть. У мене питають дозволу на заведення медичної картки, погоджуюсь. Візитом до лікаря я задоволена, оглянули мене добре.
Висновок: якщо раптом захворіли, то будьте готові провести в поліклініці декілька годин. Звичайна застуда восени допікає не тільки мене, тож черг під кабінетами не уникнути. Окрім звичайного обстеження мені довелося ще зробити флюорографію. Ще треба було здати кілька аналізів. Коли зробила кардіограму серця, почула навздогін: „А благодійний внесок 10 грн?..”
Пам’ятайте, лікар не повинен вимагати у вас кошти. Якщо ви бажаєте зробити благодійний внесок, робіть це згідно зі встановленими стандартами. Обов’язково поцікавтесь, куди підуть кошти та попросіть чек, який підтверджує ваші дії.
Наталія ДЕМЧУК