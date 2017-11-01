Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:14
09 листопада

Безробітні будуть проходити професійну орієнтацію

14:09
09 листопада

Столиця Буковини приваблює більше туристів

14:07
09 листопада

Як дізнатись про банківські реквізити для сплати податків, зборів та ЄСВ

14:05
09 листопада

Громадяни сплатили до казни Чернівців 25,3 млн. грн. майнових податків

14:04
09 листопада

Як оскаржити рішення, дій або бездіяльність виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби?

13:50
09 листопада

У міському інсультному центрі за 7 місяців отримали допомогу 687 хворих

12:29
09 листопада

На Буковині «батьківщинівець» забезпечив освітлення території сільської школи

12:17
09 листопада

Боротьба з несумлінними роботодавцями триває

12:09
09 листопада

КП «Чернівціводоканал» отримав кошти на оплату спожитої у жовтні електроенергії

11:26
09 листопада

Що зміниться у службі зайнятості Чернівецької області?

10:43
09 листопада

Двох буковинців нагороджено відзнакою «За заслуги перед Буковиною»

10:40
09 листопада

Як обрати сімейного лікаря?

16:29
08 листопада

Вимоги до осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю

14:36
08 листопада

Завдяки виїзним прийомам 1800 буковинцям роз’яснено нові норми пенсійного законодавства

14:28
08 листопада

Місцеві бюджети громад Чернівеччини отримали понад 1774,5 млн. грн. податків

14:27
08 листопада

Спрощенці за перевищення обсягу доходу мають сплатити єдиний податок

14:24
08 листопада

ДФС Буковини: Податковий календар на 09 листопада 2017 року

12:20
08 листопада

Знайшлися викрадені словацька «Шкода» та італійський мотоцикл «Хонда»

12:06
08 листопада

Хто інформуватиме центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо затримання осіб?

11:51
08 листопада

Які електронні послуги запровадять в Україні?

11:17
08 листопада

Винуватцю смертельної ДТП, в результаті якої загинула 19-річна дівчина, оголошено про підозру

10:33
08 листопада

Які зміни чекають на споживачів житлово-комунальних послуг?

16:04
07 листопада

Чи існує соціальна підтримка населення у Чернівецькій області?

15:22
07 листопада

Деяким пенсіонерам доплати до пенсії здійснять у листопаді

15:20
07 листопада

Програма житлових субсидій у Чернівцях

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).

Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
На Буковину приїздить Патріарх СвятославОльга Кобевко проти влади на БуковиніУ Чернівецькому міському центрі зайнятості відбувся осі ...Яценюк-Порошенку: «Я відмовляюся від українського грома ...УВАГА! Хабарники у Чернівецькому університетіПіррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніДо відповідальності притягнуто 9 посадових осібОтруєння школярів – містика чисел чи байдужість працівн ...Деяким пенсіонерам доплати до пенсії здійснять у листоп ...Головне управління ДФС у Чернівецькій області оголошує ...Порядок сплати та адміністрування єдиного соціального в ...Право родичів померлого на отримання його зарплатиКомісія розслідує нещасний випадок з працівником «Черн ...До бюджетів всіх рівнів буковинці сплатили майже 2,9 мі ...У Чернівцях 5000 тис. квитків придбала УКРПОШТА на "БУ ...
Що, Де, Коли
10 листопада о 11.00
в конферанс-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців України» проводить прес-конференцію на тему: «Три роки Верховної Ради: як працювали народні депутати». Спікер: Олексій Кошель - генеральний директор ВГО КВУ.
10 листопада о 12.00
вул. Руська 28 (Собор Успення Пресвятої Богородиці) з нагоди створення Чернівецької єпархії УГКЦ та першого візиту на Буковину Патріарха Святослава відбудеться зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем та парохом громади Собору Успення Пресвятої Богородиці у Чернівцях отцем Валерієм Сиротюком.
13 листопада в 11: 00
13 листопада (в понеділок)в Конференц-залі Українського народного Дому (м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» проводить круглий стіл на тему:«Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?»
15 листопада о 10.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (Центральна площа, 1) відбудеться міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського».
Реєстрація учасників о 9.30.


Календар
«    Листопад 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Партнери

Як обрати сімейного лікаря?

Сьогодні, 10:40 / Коментарів: 0
Як обрати сімейного лікаря?

Процес впровадження медичної реформи буде нелегким і поступовим, але його перевага в тому, що відтепер ми самі зможемо обирати сімейного лікаря, який нас лікуватиме. Доки нардепи зважують всі "за" і "проти" медреформи і сперечаються пускати в дію законопроект чи ні? Що робити тим, хто з певних причин не хоче ставати пацієнтами поліклінік, прив’язаних до вашого округу?

Наш кореспондент цікавиться у головного лікаря поліклініки № 1 м. Чернівці Володимира БАГРІЯ:

Як обрати сімейного лікаря?

- Як діяти у випадку, якщо ви захворіли, але вас не влаштовує лікар у поліклініці за місцем проживання і ви не бажаєте йти до нього на прийом?

- В будь-якому випадку ви маєте право викликати лікаря додому, це може бути не обов’язково лікар, який прикріплений до вашої території, але він зобов’язаний вас оглянути, він також може видати довідку у разі потреби про вашу непрацездатність, яка потім реєструється у поліклініці, закріпленій за вашим округом. Є можливість піти і в інші поліклініки на прийом до певного лікаря, але при цьому пацієнту необхідно пояснити вагому причину, чому ви бажаєте лікуватися саме тут? Вам також необхідно написати заяву із зазначенням причини, чому обираєте саме цього лікаря. Якщо не виникне ніяких заперечень, з цією заявою йдете на прийом до лікаря.

- Чи може лікар просити хворого зробити благодійний внесок?

- Лікар не має права просити пацієнта здавати кошти. Благодійний внесок не є обов’язковим, це є власна ініціатива пацієнта.

- Чи фіксується, куди або на що йдуть благодійні внески?

- Так, МОЗ зобов’язує медичні заклади звітувати, на що йдуть зібрані кошти. При цьому гроші повинні збиратись не в кабінеті лікаря, а в бухгалтерії, де пацієнту видають чек і у разі потреби пояснюють, для чого збираються кошти.

- Зараз пацієнти самі зможуть обирати собі лікаря і укладати з ними договір, коли це треба починати робити?

- Обмеження в часі немає. Коли реформа запрацює, тоді можна буде укладати договір з лікарем. Наразі ще не створено Національну службу здоров’я, яка фінансуватиме медичні заклади та буде виділяти кошти на обладнання. Досі в нас немає комп’ютерів.

- Я вирішила перевірити слова Володимира Багрія, як все працює насправді:

Йду на прийом до терапевта у міську поліклініку №1. У коридорах – величезні черги. Обираю кабінет, біля якого найменше людей – 43-й. До речі, я не належу до цієї поліклініки, бо як студентка мала би обслуговуватись у міській студентській поліклініці № 5, не маю чернівецької реєстрації (прописки), є лише заява, яка забов’язує лікаря мене оглянути.

Терапевт Віра Іванівна Гутаревич має мене оглянути. Перш ніж почати прийом, цікавиться:

- Чому саме ця поліклініка? Вам хтось мене порадив?

Впевнено відповідаю:

- Ви ближче до роботи. І я хочу лікуватися саме у вас!

Після почутого лікар відлучається у справах, начебто поговорити з керівництвом, чи дійсно вона може мене прийняти?
Віра Іванівна повертається, і я розумію, що мене таки оглянуть. У мене питають дозволу на заведення медичної картки, погоджуюсь. Візитом до лікаря я задоволена, оглянули мене добре.

Висновок: якщо раптом захворіли, то будьте готові провести в поліклініці декілька годин. Звичайна застуда восени допікає не тільки мене, тож черг під кабінетами не уникнути. Окрім звичайного обстеження мені довелося ще зробити флюорографію. Ще треба було здати кілька аналізів. Коли зробила кардіограму серця, почула навздогін: „А благодійний внесок 10 грн?..”

Пам’ятайте, лікар не повинен вимагати у вас кошти. Якщо ви бажаєте зробити благодійний внесок, робіть це згідно зі встановленими стандартами. Обов’язково поцікавтесь, куди підуть кошти та попросіть чек, який підтверджує ваші дії.

Наталія ДЕМЧУК
СХОЖІ НОВИНИ:
На прийом до лікаря міської дитячої поліклініки можна буде записатися онлай ...У Чернівецькій поліклініці №2 запровадили запис на прийом через ІнтернетМіський голова не може звільнити головного лікаря стоматполіклінікиНовий рентген-апарат отримала одна з чернівецьких поліклінікОбладнайте гардероб для студентів!
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"