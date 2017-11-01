Як обрати сімейного лікаря?

Наталія ДЕМЧУК



- Я вирішила перевірити слова Володимира Багрія, як все працює насправді:Йду на прийом до терапевта у міську поліклініку №1. У коридорах – величезні черги. Обираю кабінет, біля якого найменше людей – 43-й. До речі, я не належу до цієї поліклініки, бо як студентка мала би обслуговуватись у міській студентській поліклініці № 5, не маю чернівецької реєстрації (прописки), є лише заява, яка забов’язує лікаря мене оглянути.Терапевт Віра Іванівна Гутаревич має мене оглянути. Перш ніж почати прийом, цікавиться:- Чому саме ця поліклініка? Вам хтось мене порадив?Впевнено відповідаю:- Ви ближче до роботи. І я хочу лікуватися саме у вас!Після почутого лікар відлучається у справах, начебто поговорити з керівництвом, чи дійсно вона може мене прийняти?Віра Іванівна повертається, і я розумію, що мене таки оглянуть. У мене питають дозволу на заведення медичної картки, погоджуюсь. Візитом до лікаря я задоволена, оглянули мене добре.Висновок: якщо раптом захворіли, то будьте готові провести в поліклініці декілька годин. Звичайна застуда восени допікає не тільки мене, тож черг під кабінетами не уникнути. Окрім звичайного обстеження мені довелося ще зробити флюорографію. Ще треба було здати кілька аналізів. Коли зробила кардіограму серця, почула навздогін: „А благодійний внесок 10 грн?..”Пам’ятайте, лікар не повинен вимагати у вас кошти. Якщо ви бажаєте зробити благодійний внесок, робіть це згідно зі встановленими стандартами. Обов’язково поцікавтесь, куди підуть кошти та попросіть чек, який підтверджує ваші дії.