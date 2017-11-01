У лікарнях та поліклініках Чернівців заборонили рекламувати ліки

З метою упередження корупційних ризиків наказом управління охорони здоров’я міської ради медичному персоналу комунальних медичних закладів Чернівців під час здійснення професійної діяльності заборонено рекламувати лікарські засоби, вироби медичного призначення, у тому числі виписувати лікарські засоби на бланках, що містять інформацію рекламного характеру, зазначають виробників лікарських засобів (торговельних марок).
Лікарям заборонено також одержувати від представників суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво або реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення, зразки лікарських засобів, вироби медичного призначення для використання у професійній діяльності, крім випадків, пов’язаних з проведенням відповідно до договорів клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення.
Рекомендовано взяти до уваги те, що можливою формою надання інформації про лікарські засоби для представників фармацевтичних компаній в лікувально-профілактичних закладах міської комунальної власності є їх участь в клінічних конференціях та переривчастих курсах.
Лікарям вказано у професійній діяльності використовувати Державний реєстр лікарських засобів, який містить відомості про лікарські засоби, дозволені для застосування в Україні, сучасні доказові клінічні настанови, протоколи і рекомендації.
Персональну відповідальність за порушення вимог цієї заборони несе головний лікар лікувально-профілактичного закладу, який зобов’язаний ознайомити під підпис усіх працівників закладу про встановлені обмеження.