Уряд розробив законопроект щодо запобігання тиску правоохоронних органів на бізнес

У вересні цього року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернуся до керівників Міністерства внутрішніх справ та Державної фіскальної служби з вимогою не застосовувати силових методів при перевірках підприємців, в разі відсутності реальних загроз життю службовців, і вибудовувати цивілізовані стосунки з бізнесом. І вже сьогодні Уряд запропонував рішення, яке законодавчо захистить права підприємців і унеможливить тиск на них. Відповідний законодавчі ініціативи будуть направлені до Верховної Ради України . Уряд розраховує на їх ухвалення вже до кінця цього року.Проект урядових змін до законодавства передбачає наступні важливі кроки:Обов’язкова звуко- та відеофіксація під час розгляду питань слідчим суддеюДокази, отримані під час виконання ухвали про обшук, винесеної без технічної фіксації, визнаються недопустимими. Це рішення унеможливлює використання судів для тиску на бізнес.Під час проведення обшуків підприємці отримають гарантований захист адвокатаБудуть визнаватись недопустимими докази, отримані під час обшуку, на який не було допущено захисника. Це попередить можливі фальсифікації і порушення з боку правоохоронців.Заборона на вилучення оригіналів документів та серверівБуде заборонене вилучення:- оригіналів фінансово-господарської документації- комп’ютерної техніки- серверів- мобільних телефонів СПДТаким чином діяльність підприємств, проти яких проводять слідчі дії, не буде паралізована і ці дії не стануть інструментом тиску на бізнес.Заборона безпідставно відкривати одні й ті самі справиЗабороняється повторно порушувати закриті кримінальні провадження. Якщо слідством не знайдено порушень і звинувачення зняті, ніхто не зможе повторно їх вносити і цим постійно тиснути на підприємця, який довів свою доброчесність.Посилюється захист прав громадянЗаявник має право отримати підтвердження реєстрації кримінальної справи (витяг з ЄРДР).Розумні строки провадження кримінальної справиОсобам, чиї права обмежуються, надаються права оскаржувати бездіяльність слідчого та вносити клопотання про застосування розумних строків провадження. Це захистить бізнес від навмисного затягування розгляду справи.«Наступного року ми забезпечимо економічне зростання більше 3%, але маємо забезпечити не менше 5-7% і створити належні умови для розвитку економіки та підприємництва, - підкреслив Глава Уряду, коментуючи необхідність ухвалення змін. – Маю надію, що спільно з Президентом та Парламентом ми зможемо вже до кінця року ухвалити необхідні зміни».