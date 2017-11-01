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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:29
08 листопада

Вимоги до осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю

14:36
08 листопада

Завдяки виїзним прийомам 1800 буковинцям роз’яснено нові норми пенсійного законодавства

14:28
08 листопада

Місцеві бюджети громад Чернівеччини отримали понад 1774,5 млн. грн. податків

14:27
08 листопада

Спрощенці за перевищення обсягу доходу мають сплатити єдиний податок

14:24
08 листопада

ДФС Буковини: Податковий календар на 09 листопада 2017 року

12:20
08 листопада

Знайшлися викрадені словацька «Шкода» та італійський мотоцикл «Хонда»

12:06
08 листопада

Хто інформуватиме центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо затримання осіб?

11:51
08 листопада

Які електронні послуги запровадять в Україні?

11:17
08 листопада

Винуватцю смертельної ДТП, в результаті якої загинула 19-річна дівчина, оголошено про підозру

10:33
08 листопада

Які зміни чекають на споживачів житлово-комунальних послуг?

16:04
07 листопада

Чи існує соціальна підтримка населення у Чернівецькій області?

15:22
07 листопада

Деяким пенсіонерам доплати до пенсії здійснять у листопаді

15:20
07 листопада

Програма житлових субсидій у Чернівцях

14:34
07 листопада

Чернівчан запрошують долучитися до написання радіодиктанту Національної єдності

14:31
07 листопада

Чи ураховується до страхового стажу період отримання матеріальної допомоги з безробіття?

14:15
07 листопада

Право родичів померлого на отримання його зарплати

13:37
07 листопада

Остання родина загиблого в АТО буковинця отримала житло

13:33
07 листопада

Житлові субсидії отримують 137279 буковинських сімей

12:24
07 листопада

Власники елітних авто сплатили до бюджету Чернівців 746,8 тис. грн.

12:14
07 листопада

До уваги платників податку на додану вартість

12:12
07 листопада

Увага: новий Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій

11:18
07 листопада

На «Буковинському листопаді» зіграють світову прем’єру «Фуга смерті»

11:10
07 листопада

Виробничий травматизм у Чернівецькій області за десять місяців 2017 року

10:54
07 листопада

За добу на Буковині згоріло три автомобіля

10:34
07 листопада

У Чернівцях додатковим освітленням цього року обладнано 15 пішохідних переходів

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Піррова перемога Івана Мунтяна на Буковині Піррова перемога Івана Мунтяна на БуковиніМинулої неділі відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах Буковини. Це – Кіцманська міська ОТГ (м. Кіцмань, села Суховерхів і Давидівці), Мамаївська ОТГ (села Мамаївці, Новий Киселів, смт Лужани), Магальська ОТГ (села Рідківці, Магала, Прут, Буда, Остриця) та Острицька ОТГ (села Остриця, Годинівка, Луковиця, Горбова, Банчени, Цурень, Маморниця, Радгоспівка-Маморниця Вама).

Ігор БУРКУТ, політолог:

"НІЖ У СПИНУ" "НІЖ У СПИНУ"Угорщина оголосила, що припиняє підтримку України в її євроатлантичних прагненнях, і блокуватиме вступ нашої держави до НАТО і ЄС. А рішення про прийняття нової держави до цих організацій приймається лише на основі згоди всіх їхніх членів. Різку зміну своєї політики щодо України угорська влада пояснила прийняттям нового українського Закону про освіту, стаття сьома якого фактично скасовує середню освіту мовами національних меншин. Офіційний Будапешт назвав її "ножем в спину" країнам, що підтримували Україну в її боротьбі проти російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуації На Буковині почалося розхитування соціально-політичної ситуаціїПершими почали румуни разом з партією «Опозиційний блок». Лідери громадських організацій румунів разом з опоблоківцями 17 жовтня організували пікет проти закону України «Про освіту».
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Що, Де, Коли
8 листопада о 16.00
в сесійній залі міської ради відбудеться урочисте вручення 34 учасникам АТО витягів із рішення виконавчого комітету міської ради про надання матеріальної допомоги цільового спрямування для придбання житла.
9 листопада о 10.00
вул. Руська,1, перший поверх, Центр громадської активності «Синергія» відбудеться тренінг «Громадський бюджет: шлях до взаємодії між владою та громадою».
Попередня реєстрація обов’язкова. Термін реєстрації до 17 год. дня 08 листопада 2017 року.
Передбачено відшкодування вартості проїзду за наявності квитків. Харчування, кава, роздатковий матеріал за рахунок організаторів.
9 листопада о 13.30
до Дня української писемності та мови біля стели літописцям Руси-України (на розі вул. Котляревського та Л. Українки) відбудеться покладання квітів.
10 листопада о 11.00
в конферанс-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Комітет виборців України» проводить прес-конференцію на тему: «Три роки Верховної Ради: як працювали народні депутати». Спікер: Олексій Кошель - генеральний директор ВГО КВУ.
10 листопада о 12.00
вул. Руська 28 (Собор Успення Пресвятої Богородиці) з нагоди створення Чернівецької єпархії УГКЦ та першого візиту на Буковину Патріарха Святослава відбудеться зустріч з новопризначеним єпископом, преосвященним Йосафатом Мощичем та парохом громади Собору Успення Пресвятої Богородиці у Чернівцях отцем Валерієм Сиротюком.
13 листопада в 11: 00
13 листопада (в понеділок)в Конференц-залі Українського народного Дому (м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2) Чернівецька обласна громадська організація «Комітет виборців» спільно з Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» проводить круглий стіл на тему:«Мова ворожнечі в ЗМІ: як уникати та протидіяти?»
15 листопада о 10.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (Центральна площа, 1) відбудеться міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського».
Реєстрація учасників о 9.30.


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Вимоги до осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю

Вчора, 16:29 / Коментарів: 0
Нотаріус - це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Таким чином, громадянин України, який бажає займатися нотаріальною діяльністю, спочатку має здобути юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, що відповідає поняттю повної вищої освіти, визначеному у статті 7 Закону України «Про вищу освіту».

Наступним кроком є робота у сфері пра¬ва протягом трьох років. До стажу роботи у сфері права зараховується період роботи на посадах з реалізацією повноважень, пов’язаних з правоохоронними, право виконавчими, право установчими функціями.

За змістом робота у сфері права передбачає розробку або застосування норм права і но¬сить систематичний характер. Це період ро¬боти в органах державної влади (у тому числі в судах, органах юстиції, прокуратури), нота-ріату, адвокатури, місцевого самоврядування, у профспілкових комітетах та інших громад¬ських організаціях, на підприємствах, устано¬вах, організаціях будь-якої форми власності.

Стаж роботи у сфері права визначається на підставі записів у трудовій книжці.

Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності.

Потім, після отримання відповідного ста¬жу роботи у сфері права, необхідно відпра¬цювати не менше як три роки помічником нотаріуса або консультантом державної но¬таріальної контори.

Таким чином, особи складають кваліфіка¬ційний іспит, за результатом якого їм вида¬ється свідоцтво про право на зайняття нота¬ріальною діяльністю.
Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і ведеться відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Валентина РУСНАК
начальник відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

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