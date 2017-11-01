Іван РИБАК знову лідирує

Громадянська мережа ОПОРА продовжує моніторити діяльність 88 депутатів-мажоритарників за активністю на виборчих округах та законодавчою роботою. За серпень-вересень найкращі показники мають депутати, які регулярно займають високі позиції. Голова Чернівецької територіальної організації Партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”, народний депутат України Іван Рибак вчергове увійшов до трійки лідерів та зайняв друге місце у загальноукраїнському депутатському рейтингу.
Навіть у серпні, незважаючи на офіційні парламентські канікули, народний депутат продовжував активно працювати у своєму виборчому окрузі, досягаючи головної мети - якомога більше спілкуватися з місцевими жителями. Він провів зустрічі більш ніж з 500 буковинцями, зустрівшись з ними безпосередньо у населених пунктах Чернівецької області. Про це інформує прес – служба Чернівецької територіальної організації Партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”.
5 вересня 2017 року сьома сесія VIII скликання Верховної Ради офіційно розпочала свою роботу. У вересні Іван РИБАК у співавторстві з колегами зараєстрував низку законопроектів, в тому числі “Про зміни до Закону України “Про відходи” (щодо перенесення терміну)”. Також парламентар став автором 12 депутатських запитів, що стосуються проблем його виборчого округу. Крім законодавчої діяльності, народний обранець продовжував активну роботу у своєму виборчому окрузі. Він проводив особисті прийоми громадян, зустрічався із представниками місцевої влади, колективами медичних та освітніх закладів та відвідував публічні заходи у районах.
Загалом народний депутат приділяє основну увагу фінансуванню та реалізації в окрузі інфраструктурних і суспільно - корисних проектів, а також розв’язанню соціальних проблем місцевих жителів.
Потрібно зауважити, що Іван РИБАК не вперше лідирує в депутатських рейтингах. Згідно з моніторингом ОПОРИ протягом минулого та поточного років, він увійшов до п’ятірки лідерів серед народних обранців за результатами сукупних показників роботи.