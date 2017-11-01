Про це повідомляють у Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області та зазначають, що за січень-жовтень нинішнього року до місцевих бюджетів надійшло 1774,5 млн.грн. Планові показники затверджені органами самоврядування виконано на 101,1 відсоток, у розпорядження місцевих громад краю понад планові завдання надійшло 19,3 млн. грн.
Основними джерелами, які наповнюють місцеві бюджети залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок. Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб склали 1079,1 млн. грн., що на 58,7млн. грн. більше, доведеного завдання.
Наступним за рівнем надходжень став єдиний податок. «спрощенці» сплатили до бюджету 262,9 млн. грн., що на 36,1 млн. грн. більше планових показників.
Місцеві бюджети цьогоріч отримали 238,7 млн. грн. земельного податку та орендної плати за землю, понад завдання надійшло 24,5 млн. грн.
Також суттєво наповнює місцеві бюджети акцизний збір з роздрібного продажу підакцизних товарів – 112,4 млн. грн.
Крім того місцеві бюджети від бізнесу Буковини отримали за користування лісом, надрами й водою – 20,7 млн. грн., податку на прибуток – 15,7 млн. грн., за ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами місцеві бюджети отримали 11,9 млн. грн.
У відомстві вкотре наголошують, що в нинішніх умовах надзвичайно важливо зміцнювати фінансові ресурси регіональних бюджетів. А отже необхідно використовувати такі резерви як, залучення до оподаткування тих, хто виплачує зарплату у „конвертах”, облік усіх земель та водних об’єктів, що використовуються у господарській діяльності, легалізація ринку торгівлі підакцизними товарами тощо. Адже, такі надходження дають змогу місцевим органам влади забезпечувати поточні і перспективні завдання розвитку регіону