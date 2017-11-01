Спрощенці за перевищення обсягу доходу мають сплатити єдиний податок

У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області роз’яснюють, що відповідно до п.295.7 ст.295 Податкового кодексу України єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема, календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп.49.18.2 п.49.18 ст.49 ПКУ).
Обсяги доходу для платників єдиного податку визначено статтею 291.4 Податкового кодексу України.
Необхідно враховувати, якщо платники єдиного податку першої групи перевищили обсяг доходу 300000 гривень то з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.
Зокрема,платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу1500000 гривень, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.
Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у обсяг доходу 5000000 гривень до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.
Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу 5000000 гривень до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, а також зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.