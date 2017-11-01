ДФС Буковини: Податковий календар на 09 листопада 2017 року

Головне управління ДФС у Чернівецькій області доводить до відома платників, що 9 листопада, четвер, останній день подання:
- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за формою №1-РС за жовтень 2017 року;
- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за формою №2-РС за жовтень 2017 року;
- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за формою №3-РС за жовтень 2017 року;
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв в оптовій мережі за формою №1-ОА за жовтень 2017 року;
- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів в оптовій мережі №1-ОТ за жовтень 2017 року;
- звіту про суми податкових пільг за ІІІ квартал 2017 року;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за три квартали 2017 року;
- розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за три квартали 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- фінансової звітністі за 9 місяців 2017 року;
- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за III квартал 2017 року;
- податкової декларації з податку на додану вартість за III квартал 2017 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суму триманого з них податку за III квартал 2017 року (форма №1ДФ);
- податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за три квартали 2017 року платниками, віднесеними до 3 групи;
- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за три квартали 2017 року платниками, віднесеними до 3 групи;
- податкової декларації екологічного податку за ІІI квартал 2017 року;
- податкової декларації з рентної плати за ІІI квартал 2017 року з розрахунком:
• рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводної сировини;
• рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
• рентної плати за спеціальне використання води;
• рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали 2017 року;
- податкової декларації з туристичного збору за три квартали 2017 року.