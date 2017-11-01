Хто інформуватиме центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо затримання осіб?

Уряд змінив порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року «Про внесення змін до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».
Зокрема, Уповноважений Верховної Ради з прав людини або його представники тепер можуть інформувати регіональні центри з надання безоплатної правової допомоги про випадки затримання осіб, про які не повідомили раніше.
Згідно зі змінами, про затримання особи можна повідомити, зокрема, зателефонувавши на єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги (0-800-213103). При цьому потрібно назвати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження затриманої особи; місце, дату і час затримання особи; місце її перебування; прізвище та ініціали (найменування) уповноваженого з прав людини і його поштову адресу, номер телефону та адресу електронної пошти.
Повідомлення Уповноваженого чи його представників реєструються у відповідному журналі реєстрації повідомлень та системі.
Після призначення адвоката за наслідками такого повідомлення уповноважена службова особа регіонального центру невідкладно інформує про це телефоном заявника або уповноваженого з прав людини із зазначенням номера доручення центру, прізвища, імені та по батькові адвоката і його номера телефону.
За додатковою інформацією та отриманням консультації з правових питань можна звернутися до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області за адресою: 58022, Україна, м. Чернівці, вул. Василя Аксенина, 5; тел. (0 372) 55 31 38. Адреси та номера телефонів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Бюро правової допомоги розміщені на сайті: chernivtsi.legalaid.gov.ua.
Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги діє єдиний телефонний номер 0-800-213-103.